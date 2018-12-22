Bir yemek yarışması ile adından söz ettiren Murat Özdemir’in yaptıkları sebebiyle, televizyonun, insanoğlu üstündeki etkisi hakkında konuşan Uzman Klinik Psikolog Kahraman Güler, “İnsanlar artık fark edilmek için tv programlarına katılıyor zira tv programları insanların kendilerini göstermeleri için bir oyun alanı oldu” dedi.

Bir yemek yarışması ile adından söz ettiren Murat Özdemir, yarışmadan diskalifiye edildikten sonra evinde beslediği papağana azap etmiş olduğu videoyu toplumsal medyada paylaştı. Bu paylaşım ile gündeme gelen davranış berbatlıkları ve tv ile toplumsal medyanın insanoğlu üstündeki etkisi hakkında konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Psikoloji Bölümü Öğretim görevlisi Uzman Klinik Psikolog Kahraman Güler, insanların artık kendini göstermek, fark edilmek, alaka görmek veya sevilmek için tv programlarına katıldığını dile getirdi.

“ŞÖHRET ÜZERİNDEN DEĞER KAZANMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Bu kişilerin tv programlarını bir oyun alanı gibi gördüğünü vurgulayan Klinik Psikolog Güler, şu şekilde konuştu:

“Bu durum, çocukluk asrında anneleri tarafından cezalandırıcı, ihmal edici, kötüye kullanma edici tutumlara maruz kalan, yeteri kadar empati kurulmamış, yeteri kadar alaka ve sevgi verilmemiş ya da çok şımarık büyütülmüş insanlarda açığa çıkıyor. O sevgiyi, alakayı alabilmek için yapabilecekleri her şeyi haklarıymış gibi görüyorlar. Buradaki temel boşluk hissi hakikaten sevilmiyor veya kıymet görmüyor olma, zayıflık hissi ve bunlardan kaynaklanan yoğun hiddet duygusudur. Bu sebeple de ün, para, şöhret üstünden kıymet kazanmak ve başkalarına üstünlük kurma isteği duyuyorlar. Böylece içlerindeki boşluğu örtmeye çalışıyorlar. zira tv programları da bu bağlamda insanların kendilerini göstermeleri için bir oyun alanı oldu. Programdaki eleme ile beraber düş kırıklığı ve utanç ortaya çıkıyor. Bu sebeple de büyüklenmeci bir tutum sergileyerek bu düş kırıklığını yok etmeye ve kendi kıymetlerini yaratmaya çalışıyorlar.”

ÖNEMLİ OLAN ONAY ALMALARI

Aslında kişinin tek amacının diğerlerinden onay almak olduğunu ifade eden Klinik Psikolog Güler, “Bunun için de her yola başvuruyorlar. Bunun nerede ne yolla olacağı önemli değil. önemli olan birilerinin onları bir biçimde fark etmiş olması” diye konuştu.

VİCDAN VE EMPATİ YOKLUĞU BİR SORUN

Burada da dikkat edilmesi gereken noktanın vicdan ve empati mahrumluğu olduğunu ifade eden Klinik Psikolog Güler, “Biz anti toplumsal benlik örgütlenmesinde empati ve vicdan mahrumluğundan bahsederiz. Buradaki temel amaç başkalarına üstünlük kurmak, başkalarını ürküterek onu gidermek ve kendini daha çok ön plana çıkartmaktır. 13-14 yaşından sonra bir can diğer bir canlıya hasar veriyorsa, kaidelerne uygun olmayan davranışlar sergiliyorsa biz ona davranış berbatlığı deriz. Bu da anti toplumsal benlik örgütlenmesinin altyapısını oluşturur. Benim burada gördüğüm şey de bu kişinin anti toplumsal davranışları olduğudur” dedi.

“BU İNSANLARIN SINIRLARI YOK”

İnsanoğlunun sınıra ihtiyacı olduğunu kaydedenKlinik Psikolog Güler konuşmasını şu şekilde bitirdi:

“Başkalarının özgürlüğü ile bizim özgürlüğümüzün sınırları var. İnsanoğlunun, insan olabilmesi için kendi sınırlarını bilmesi gerekiyor. Bir çocuğa kaldırabileceğinden fazla değer, fazla sevgi vermek niçin ki onu bozuyorsa gereksinim duyan sevgiyi, alakayı vermemek de onu bozar. Burada denge berbatlığından bahsediyoruz. Ve bu biçim kişilernde de denge çok bozuktur. Bu insanların sınırı yok ve hayvan haklarına saygı duymuyorlar. Her şey sanki onlar için var ve onlar istediğine hasar verebilir, istediğini istediği biçimde kullanabilir olarak yorumluyorlar. başkalarının acı çekebileceğini, incinebileceğini tahmin etmiyor bilakis bunu onlara yapmaktan zevk alıyorlar. İşledikleri suçlardan, yaptıkları kötülüklerden keyifle bahsediyorlar.