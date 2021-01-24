Klimadan çıkan yangın paniğe neden oldu

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da bir apartmanın 4’üncü katında klimadan kaynaklı çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın 4’üncü katında meydana geldi. Sinan Balcı’ya ait dairenin bir odasında klimadan kaynaklı yangın çıktı. Yangını görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, korku yaşayan bazı daire sahipleri, binadan çıktı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken, oda içerisinde alev alan yorgan ve battaniye dışarıya çıkarıldı. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangını gören Hasan Ay, “Klimadan çıktığı söylendi. Fazla bir zarar yok. Bir tek oda yanmış. İtfaiye ekipleri zamanında müdahale etti” dedi.

FOTOĞRAFLI