Klima bozulunca metrobüsteki yolcular araçtan indirildi

Türkiye’nin dört bir yanında çıkan yangınların ardından yaraları sarmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla “Türkiye’ye Nefes Ol” kampanyasını başlattıklarını duyurdu. Kampanyaya ilişkin bilgi veren Yavaş, “Ormanlarımız yeşersin, canlarımıza can olsun diye yangın bölgelerine fidan desteğinde bulunacağız. Sizin desteklerinizi ise yangın bölgelerindeki belediyelerle buluşturacağız. Gelin, vereceğiniz her destek yarınlara umut, dayanışmaya nefes olsun” dedi.