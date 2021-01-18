KKTC’nin yeni meclis başkanı Önder Sennaroğlu oldu

Mahmut DOĞAN/ Lefkoşa, (DHA) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı için Meclis’te gerçekleştirilen seçimde,Önder Sennaroğlu ilk turda 26 oyla Meclis Başkanı seçildi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı için 4 Ocak’ta seçilemeyen meclis başkanlığı koltuğuna koalisyon hükümetinin büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Meclis Başkan Adayı İskele Milletvekili Önder Sennaroğlu ilk turda 26 oyla Meclis Başkanı seçildi. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı için Meclis’te kapalı zarf usulü gerçekleştirilen seçimde, Önder Sennaroğlu tek aday olarak yarıştı. Sennaroğlu 48 oyun kullanıldığı Meclis Başkanlığı seçiminde salt çoğunluğu alarak ilk turdan Meclis Başkanlığı koltuğuna oturdu. Sennaroğlu, 26 kabul, 20 ret, 2 çekimser oy aldı. Sennaroğlu daha sonra Meclis kürsüsünü eski başkan Teberrüken Uluçay’dan devraldı. Ulusal Birlik Partisi’nin 19, UBP-DP-YDP hükümetinin ise toplamda 24 milletvekili bulunuyor. Ayrıca 3 Bağımsız Milletvekili de hükümete nisap desteği sağlıyor.

ÖNDER SENNAROĞLU KİM?

Önder Sennaroğlu 1957 yılında Büyükkonuk’ta doğdu. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni Ziraat Yüksek Mühendisi olarak tamamlamıştır. Uzun yıllar Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu üyesi olmuş, 1997-1998 yılları arasında Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış, 1998 Genel seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden İskele Milletvekili seçilmiş, 2005, 2009 ve 2013 erken genel seçimlerinde de CTP’den Milletvekili seçilmiştir. 2006 yılında oluşturulan CTP-ÖRP Koalisyon Hükümeti’nde Tarım ve Orman Bakanı olarak görev yapmış, 2013 yılında kurulan CTP-DP Koalisyon Hükümeti’nde Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı olarak görev yapmış, 2015 yılında kurulan UBP-CTP Koalisyon Hükümeti’nde ise Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı olmuş ve bu görevi 20 Ekim 2015 tarihine dek bu görevi sürdürmüştür. 2016 yılında CTP’den istifa etti. 2017 yılı itibarıyla UBP’de siyaset yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.