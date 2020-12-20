KKTC’nin 2021 bütçesi 10 milyar TL olarak açıklandı

Mahmut DOĞAN/ Lefkoşa- (DHA),- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 2021 yılının bütçesinin yaklaşık 10 Milyar TL olduğu açıklandı. Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan KKTC Başbakanı Ersan Saner Kovid-19 aşılarının ise Türkiye ile eş zamanlı olarak ülkede uygulanacağını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 4’üncü azınlık hükümetinin büyük ortağı Ulusal Birlik Paritisin’nde (UBP) gerçekleştirilen kurultayda Başbakan Ersan Saner Genel Başkan seçildi. Kurultayda Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan KKTC Başbakanı Saner, KKTC’nin 2021 yılının bütçesinin yaklaşık 10 Milyar TL olduğu açıkladı.”13. maaşlarla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir” diyen KKTC Başbakanı Saner, “Umut ediyoruz ki onun da müjdesini yakında vereceğiz. Tabi bunun içinde Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler içerisinde görüşmelerimiz devam ediyor. Ankara ile yapacağımız temaslardan sonra bu konu netleşecek” dedi.

“TÜRKİYE İLE AYNI ANDA AŞILARA SAHİP OLACAĞIZ”

Türkiye’den gelecek olan aşılarla ilgili de bilgi veren paylaşan KKTC Başbakan Saner, Türkiye’den 50 Bin sayısının çok üzerinde bir aşı talebimiz vardır ve hedefimiz toplumun 3/2’sini aşılamaktır. Aşılar konusunda Sağlık Bakanımız aracılığıyla görüşmeler devam etmektedir. Ondan dolayı da bir endişemiz yoktur. Türkiye’ye gelir gelmez aynı paralelde bu aşıları biz de alacağız” ifadelerini kullandı.

BÜTÇEYE HAYAT PAHALILIĞI AYARI

10 Milyar Türk Lirası’na yakın bir bütçe oluşturduklarının altını çizen KKTC Başbakanı Ersan Saner, onu da Pazartesi günü Meclis’e göndereceğiz. Son düzenlemeler yapılıyor çünkü Hayat Pahalılığı’nda bir oynama olduğu için 9 Milyar 700 Milyon TL olan bütçenin 10 Milyar TL’ye çıkmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.