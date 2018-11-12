KUZEY Kıbrıs Turkcell (KKTCELL), yükseköğrenim için Kuzey Kıbrıs’ı tercih eden binlerce öğrenciye özel sunduğu avantajları tanıttı.

KKTCELL, yeni ders yılı için Kuzey Kıbrıs’a giden öğrencilere hem teknoloji imkanları hem de öğrencilerin ihtiyaçlarına en uygun paket seçenekleri sunuyor. Gnçtrkcll’lilere sunulan yeni paket avantajlarını tanıtan KKTCELL, faturalı ve faturasız ‘Bitmeyen GNÇ Life’ paketleri ile Gnçtrkcll’lilerin paketlerindeki internet kotası bitse bile internetsiz kalmayacaklarını, anlık mesajlaşma uygulaması BiP üzerinden Gnçtrkcll’lileri aradıkça internet kazanacaklarını ve kullanımlarına devam edebileceklerini duyurdu.

‘Bitmeyen GNÇ Life’ paketlerinde yurt içi ve Türkiye yönüne 200 dakika, 10 bin SMS ve yine Türkiye’de geçerli 10 GB’a kadar internet sunan KKTCELL, paketlerinde ayrıca tüm Gnçtrkcll’lilerle sınırsız konuşma ve fizy ile lifebox uygulamalarında kullanılabilecekleri 5’er GB interneti ücretsiz olarak sunuyor.

KKTCELL verilen bilgide ayrıca Gnçtrkcll paketi olan herkesin, popüler mekanlarda konumlandırılmış kablosuz internet ağı hizmetinden de yaralanabileceği vurgulandı.