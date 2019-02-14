KUZEY Kıbrıs Turkcell (KKTCELL), ülke ve dünya gündemine ilişkin haber ve gelişmeleri objektif bakış açısıyla okuyucusuna ulaştıran, internet haberciliğinin güçlü kuruluşu Haber Kıbrıs okuyucularını BiP mesajlaşma platformu ile buluşturacak.

KKTCELL müşterileri artık internet kotasında azalma olmadan, ücretsiz olarak hızlı ve kolay biçimde BiP ‘Keşfet’ alanında yer alan Haber Kıbrıs kanalını takip ederek Kuzey Kıbrıs ve dünya gündemini yakalayabilecek. Uygulamadan faturalı ve faturasız tüm GSM müşterileri yararlanabilecek. Haber Kıbrıs, Dijital Medya Merkezi’nde, KKTCELL ekibi ile Haber Kıbrıs bir araya gelerek, işbirliğinin ilk adımını attı.

“DOĞRU HABERİ AKTARMAK İÇİN EKİBİMİZ HAZIR”

KKTCELL ile sadece önemli bir projeye imza atılmadığını, aynı zamanda, bu alanda işbirliği yapılan ilk medya kuruluşu olmanın sorumluluğunu taşıdıklarını ifade eden Haber Kıbrıs Dijital Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi, “Haber Kıbrıs Dijital Medya Grubu, 2019 yılını ‘yenilikler yılı’ olarak ilan etti. BiP Haber Kanalı da bunun önemli bir halkasıdır. 6 bin 500 haber paketine ek olarak, BiP kanalıyla, fotoğraflı ve videolu haber akışı sağlamak için gerekli alt yapı tamamlandı. Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesine, bu süreçteki işbirliği için teşekkür ediyorum. Genç bir ekip ve büyük bir heyecanla, dijital çağa uygun davranıyoruz, haberi teknoloji ile harmanlıyoruz. Her iletişim kanalı bizim için önemli. Bu nedenle de 150 bini aşkın BiP kullanıcısına, anında, kaliteli, doğru haberi aktarmak için ekibimiz hazır” dedi.

“MOTİVASYONUMUZU ARTIRIYOR”

BiP Haber Kanalı uygulamasına büyük önem verdiklerini söyleyen Haber Kıbrıs Dijital Medya Grubu Yayın Kurulu Danışmanı Mete Tümerkan, “Dijital WEB TV, Haber Kıbrıs’ın internet sitesi ve diğer internet haber siteleri, 6 bin 500 Haber Paketi, Facebook ve Twitter ile YouTube kanalları üzerinden canlı yayınlarla dolu dolu bir içeriğe ulaştık. Kuzey Kıbrıs Turkcell ile yeni bir alanda işbirliğine girecek olmanın sorumluluğu da büyük. Haber Kıbrıs BiP Haber Kanalı, bu anlamda bir ilk. Bu sorumluluğumuzu değil, motivasyonumuzu artırıyor” diye konuştu.

“YENİ PROJELERİ DUYURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

KKTCELL Katma Değerli Servisler Ürün Yöneticisi Peri Hançerli, BiP Haber Kanalı ile ilgili yaptığı açıklamada ise şöyle konuştu:

“Yenilikte ve teknolojide öncü olan bakış açısını benimseyerek yolumuza devam ederken, bu yolda güçlü firmalarla çalışmak her zaman gururla sunduğumuz işlerimiz oldu. Turkcell’in kendi ürünlerinden olan BiP anlık mesajlaşma uygulaması, hayatımıza bir dolu yenilik getirdi, bize Turkcell’li olmanın avantajını hissettirdi ve hissettirmeye devam ediyor. Müşterimizin günlük hayatına fayda sağlayacak ve teknolojiye bir adım daha yakın hissettirecek projeleri hayata geçirirken, Haber Kıbrıs gibi güçlü bir marka ile dünya haberlerini ve ülkemizin son dakika gelişmelerini müşterimize bir tıkla yepyeni bir dijital haber kanalıyla sunuyoruz. Bu tarz yeni ve faydalı projeler beni her zaman çok heyecanlandırmıştır, umarım müşterilerimize de aynı heyecanı hissettirebiliriz. İlerleyen günlerde farklı, yeni ve müşteri memnuniyetini ön planda tutacağımız projeleri duyurmaya devam edeceğiz.”