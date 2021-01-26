KKTC’de üçüncü kalp nakli başarıyla gerçekleşti

Mahmut DOĞAN/LEFKOŞA (DHA)- KKTC’de trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki Kenan Kurtdemir adlı gencin organları ailesi tarafından bağışlanınca, kalp krizi sonucu kalp yetmezliği baş gösteren 57 yaşındaki Osman Nazif’e acil yapılması gereken kalp nakli Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde başırılı bir şekilde gerçekleştirildi.

KKTC’de trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki Kenan Kurtdemir ve 37 yaşındaki Mert Fıstıkçı’nın aileleri organların bağışlanmasına karar verdi. Kurtdemir ve Fısktıkçı’nın organları üç kişiye umut oldu. Antalya Akdeniz Üniversitesi ile KKTC Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği kalp nakli ameliyatına katılmak için Antalya’dan Kalp Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid başkanlığındaki Prof. Dr. Cengiz Türkay ve Doç. Dr. Cemal Kemaloğlu’nun da aralarında bulunduğu ekip KKTC’ye gitti.

OPERASYON 5 SAAT SÜRDÜ

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) ekibi, üçüncü kez kalp naklini geçtiğimiz Pazar sabahı gerçekleştirdi. Kenan Kurtdemi’in kalbi 5 saat süren operasyonla 57 yaşındaki Osman Nasıf’a nakledildi. Operasyonu Kalp Damar Cerrahisi uzmanları Dr. Hasan Birtan, Dr. Ozan Emiroğlu ile Türkiye Antalya Tıp Üniversitesi’nden gelen Prof. Dr. Ömer Beyazıt başkanlığındaki bir ekip gerçekleştirdi. Dr. Hasan Birtan ve Dr. Ozan Emiroğlu, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

3 BÖBREK BİR DE KALP NAKLİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dr. Hasan Birtan, “Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakımında 2 beyin ölümü gerçekleşti. 2 gencimizi maalesef kaybettik. Bu iki gencimizin aileleri organ bağışında bulundu ve organların bağışının yapılmasının ardından Cuma itibariyle yoğun bir şekilde koşuşturma başladı. Hastanemizde hafta sonu 3 böbrek bir de kalp nakli gerçekleştirildi. Bütün hastaların genel durumu iyi seyrediyor ve en kısa zamanda taburcu olduklarını görmek dileğiyle” dedi. Operasyonun başarılı şekilde gerçekleştirildiğine dikkat çeken Dr. Birtan, “Bu hastamızın da erken zamanda taburculuğu gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

2 YIL ARADAN SONRA İLK KALP NAKLİ OPERASYONU

Organ nakli operasyonun içerisinde yer alan Dr. Ozan Emiroğlu da “Osman Nasıf adlı hastamıza başarılı bir kalp ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyat toplam 5 saat sürdü ama bu üç kalp nakline hazırlanmak seneler aldı. Yaklaşık 10 senedir anavatanımız Türkiye aracılığıyla bu kalp nakillerine hazırlandık. Yaklaşık 20-30 kişilik bir ekip eğitildi. Ameliyat 4-5 saat gözükebilir ama bunun arkasında çok büyük emekler var. Türkiye’deki hocalarımızın desteği var. Bu hastamızı da sağlıklı bir şekilde taburcu ettiğimiz zaman inşallah emeklerimizin karşılığını almış olacağız” diye konuştu. Öte yandan, Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez 2013 yılında gerçekleşen yapay kalp naklinin ardından ilk kez canlı kalp nakli ameliyatı 17 Nisan 2019 tarihinde yapıldı.