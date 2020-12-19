KKTC’de kaçak göçmen operasyonu

MAHMUT DOĞAN/LEFKOŞA, (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sahil Güvenlik Komutanlığı nefes kesen iki operasyona imza atarak adaya kaçak yollardan girmeye çalışan 24 düzensiz göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na gelen bilgiler üzerine Polis Genel Müdürlüğü ile birlikte ortak operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda Girne Karşıyaka – Güzelyalı bölgesinde 4 kadın, 8 erkek ve biri çocuk olmak üzere Suriye uyruklu 13 göçmen yakalandı ve 1 adet zodyak tipi şişme bot ele geçirildi. Ayrıca 04:00 sıralarında KKTCSG-03 gemisi tarafından icra edilen gözetleme, keşif ve karakol faaliyetleri esnasında Sadrazam Köy ve Kayalar Köyü arasındaki bölgede bir adet düzensiz göç teknesi tespit edildi. Denizde yapılan takip sonucunda 4 kadın, 4 erkek ve 3’ü çocuk olmak üzere 11 düzensiz göçmen yakalandı ve gerekli işlemler yapılmak üzere Polis Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yurtlara yerleştirilen göçmenler için soruşturma başlatıldı.