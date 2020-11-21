KKTC’de felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

KKTC, (DHA) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Girne bölgesinde meydana gelen hortumun boyutu gün ağırınca ortaya çıktı.

KKTC’de Ozanköy, Çatalköy Sanayi, Lapta Oteller bölgesi ve Karşıyaka’da dün meydana gelen hortum hayatı felç etti. Felaketin boyutu gün ağırınca ortaya çıktı. Hortumun ardından bölgedeki bazı binaların çatıları uçarken, araçlar devrildi, kopan ağaçlar araçların üzerine düştü, duvarlar çöktü. Hortum nedeniyle elektrik telleri ile direkler zarar gördü.

ELEKTRİK TRAFOSU BOMBA GİBİ PATLADI

KKTC’nin elektrik ihtiyacını karşılayan Teknecik santrali de hortumdan etkilendi, elektrik akımını sağlayan trafoda patlama meydana geldi. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu her hangi bir kazaya sebebiyet vermemek adına belli bir süre Girne’ye elektrik akımını durdurdu.

Felaketin boyutlarıysa sabah saatlerinde ortaya çıktı.

YARALAR SARILMAYA BAŞLANDI

Bölgede hasar tespit ve çevre temizliği için yoğun bir çalışma yürütüldü. Sökülen ya da devrilen elektrik direkleri yenileri ile değiştirilerek bölgeye yeniden elektrik sağlandı. Yaraların sarılmaya başlandığı Çatalköy’de ekipler, hasar tespit ve onarım çalışmalarına devam ediyor. KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu hasar gören alanda incelemede bulundu. Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu yaptığı açıklamada çalışmaların sürdüğünü ve Cumhurbaşkanlığı’da yapılacak toplantıyla hasarın boyutlarının ele alınacağını söyledi.