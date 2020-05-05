KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yakınlarıyla görüşemeyen mahkum ve tutuklular, cezaevinde kurulan online sistemle aileleriyle görüntülü görüşmelere başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, İçişleri Bakanlığı olarak Merkezi Cezaevi’nde hem çalışanların hem de mahkum ve tutukluların sağlığının korunmasına yönelik ciddi tedbirler alındığını söyledi. Baybars, tutuklu ve mahkumlara aileleriyle telefon ile görüşme imkanlarının da 24 saat esasına göre genişletildiğini kaydetti.