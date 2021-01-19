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KKTC’de 4 bin 968 kişi aşılandı

Mahmut DOĞAN/LEFKOŞA, (DHA) – Türkiye’den geçtiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönderilen 20 Bin doz Sinovac aşısının ülkede şu ana kadar 4 bin 968 kişiye uygulandığı bildirildi.

Türkiye’den geçtiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönderilen 20 Bin doz Sinovac aşısının uygulanmasına 15 Ocak’ta başlanırken, KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kovid-19 aşılama uygulaması konusunda açıklamalarda bulundu. Pilli yaptığı yazılı açıklamada, 15 Ocak Cuma gününden itibaren başlayan Covid-19 aşı uygulamasında toplam 4 bin 968 kişinin aşılandığını belirterek, 4 bin 944 Sinovac, 24 de BioNTech-Pfizer aşısının yapıldığını belirtti.

“ AŞI, TÜM SAĞLIK VE HASTANE ÇALIŞANLARINA UYGULANDI”

Bakan Pilli, aşı uygulamasının başta tüm devlet ve özel hastanelerde görev yapan sağlık ve hastane çalışanlarına yapıldığını belirterek şunları kaydetti: “Kovid-19 aşı uygulaması başta tüm devlet ve özel hastanelerde görev yapan sağlık ve hastane çalışanlarına, tıp fakültesinde öğrenim gören 4,5 ve 6’ncı sınıflara, diş hekimliği okuyan 4. ve 5. sınıflara, tüm özel laboratuvar çalışanlarına, tüm eczacı ve eczane çalışanlarına, özel ve devlette çalışan veterinerlere, fizyoterapistlere, Sağlık Bakanlığı çalışanlarına gönüllük esası doğrultusunda yapılmıştır.”

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