‘KUZEY Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC)-Türkiye senenin En İyileri Ödülleri’ sahiplerini buldu. Sanat dünyasından iş hayatına birçok alanda ödülün dağıtıldığı gecede Arnavutköy Belediyesi de ödül alanlar arasındaydı.

KKTC Turizm Bakanlığı Himayelerinde dördüncü defa organize edilen KKTC-Türkiye senenin En İyileri Ödülleri sahiplerini buldu. Beşiktaş’ta Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde organize edilen geceye birçok meşhur ismim katıldı. Ödül törenine, Gülben Ergen, Suzan Kardeş, Ece Seçkin, Gökhan Türkmen, İbrahim Büyükak gibi meşhur isimlerin yanı sıra iş ve siyaset dünyasından da adlarkatıldı.

İş, sanat ve siyaset olmak suretiyle üç ana grupta birçok meşhur ismim ödüllerini teslim aldı. Gecenin ilk ödül alan adı ise Arnavutköy Belediye Başkanı A. Haşim Baltacı’ydı. ‘Yılın En İyi hizmet Veren Belediyesi’ grubunda ödüle layık görülen Baltacı’nın ödülünü, Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Turgut Baran aldı.

“HİZMET DALINDA ÖDÜL ALMAK SEVİNDİRİCİ”

Hizmet dalında ödüle layık görülmelerinin sevincini yaşadıklarını ifade eden Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Turgut Baran, “Arnavutköy Belediyesi olarak hizmet dalında ödüle layıkgörülmemiz bizi sevindirdi. Belediye başkanımızın da çok selamları var, kendileri gelemediler fakat bizi gönderdiler. Ben ‘Yavru Vatan’da ki bütün soydaşlarımıza buradan selamlarımı, saygılarımı sunuyorum” dedi.

“KKTC İLE BİR KÖPRÜ OLACAĞINI UMUYORUM”

KKTC Türkiye senenin En İyileri Ödülleri Komite Başkanı Serdar Şengül, “Bu sene dördüncüsünü, Türkiye’nin seçkin şehri İstanbul’da uygulamak suretiyle anavatanımız Türkiye’de hazır bulunuyoruz. Üçüncü Havalimanı açıldıktan sonra ilk uçuşunu KKTC ve Azerbaycan’a gerçekleştirmişti. Arnavutköy Belediyesi, İstanbul’un en büyük ilçesi olma hususi durumunu taşıyor. Bu bağlamda da başkanımıza da ‘Yılın En İyi hizmet Veren Belediyesi Ödülü’nü tevcih edeceğiz. Böylelikle KKTC ile bir köprü olabileceğini de umuyorum. Bu platform bunun için çok uygun” ifadelerini kullandı.