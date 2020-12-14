KKTC Sağlık Bakanı Pilli karantinada

Medicana İnternational İzmir Hastanesi'nde görevli Restoratif Diş Tedavisi Estetik ve Kozmetik Doktor Dr. Jusuf Lukarcanin, son zamanlarda trend olan ve güzellik uğruna diş kaybına kadar yol açan diş törpülemenin gerekli olmadığı durumlarda yapılmaması gerektiğini söyledi.