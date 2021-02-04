KKTC lideri Tatar, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü

Mahmut DOĞAN/LEFKOŞA, (DHA)- Kıbrıs’ta diplomatik temaslarda bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

Kıbrıs’ın hem kuzeyinde hem güneyinde diplomasi trafiği yaşandı. Kıbrıs’ı ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastiadis’in ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Raab, Cumhurbaşkanı Tatar tarafından KKTC Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ağırlandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’la görüşmesinde 5+1 gayriresmi konferansı konusunda önemli meseleleri değerlendirdiklerini, ayrıca İngiltere’nin AB’den ayrılması dolayısıyla Kıbrıslı Türklere nasıl kazanımlar sağlanabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

“ÇÖZÜM YENİ BİR ZEMİNLE MÜMKÜN OLABİLİR”

KKTC lideri Tatar’ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “5+BM toplantısında masaya koyacağımız vizyonu Dominic Raab’a anlattım diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta, adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşının ancak, iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statü temelinde işbirliğini içeren yeni bir zeminle mümkün olabileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, gelinen aşamada, elli yıldır devam eden ve sürekli başarısızlıkla sonuçlanan federasyon zemininde bir uzlaşıya varılamayacağının net şekilde ortaya çıktığını ifade ederek, çökmüş zeminde müzakere edilmesinde ısrarcı olunmasının da statükonun devamına katkı koymaktan başka bir anlam taşımayacağını ortaya koymuştur. Kıbrıs Rum tarafı gücü ve zenginliği elinde tutmayı bir saplantı haline getirmiştir. Bu sadece bizim görüşümüz değil, aynı zamanda BM raporlarına geçmiş bir olgudur.Federasyon zeminin çökmesinin en büyük nedeninin de bu saplantıdır. Rum liderliğinin tek yanlı olarak ele geçirdiği statüyü paylaşmak istemediği yarım asırdır süren süreçlerde en net şekilde ortaya konmuştur. Bunun yanında Kıbrıs Türk Halkını uluslararası toplumdan dışlamak, her alanda engellemek ve izolasyon altında tutmak için de var gücüyle çalışmaya devam etmiştir.”

TATAR’DAN “İKİ DEVLET” VURGUSU

“Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma için egemenliğimizin fevkalade önemli olduğunu vurguladık” diyen Tatar, adada istikrarın ancak iki devletin birbirini tanımasıyla olacağını söylediklerini de bildirdi. Adayı ilk kez ziyaret eden Raab’a Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu aktardıkların belirten Tatar, hassasiyetlerini ve beklentilerini de ifade ettiklerini, Raab’ın da bunları gayet iyi anladığını gözlemlediğini söyledi. Raab’la görüşmesinde koronavirüs pandemisinin de gündeme geldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen ve klinik deneylerin ardından Corona virüse karşı etkili olduğu tespit edilen AstraZeneca aşısına Kıbrıs Rum tarafı gibi erişebilmek için girişim yapması talebini ilettiğini kaydetti. Tatar, Raab’ın kendisine İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın selamını da ilettiğini kaydederek olumlu geçen görüşmelerinin İngiltere ile temaslarında yakınlaşma ve ilişkilerin geliştirilmesi için hayırlı olmasını diledi.

RAAB’IN AÇIKLAMALARI RUM KESİMİ’NDE HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Hristodulidis ile ortak basın toplantısı düzenleyen İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab yaptığı açıklamalarla Rum Kesimi’nde hayal kırıklığı yarattı. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, iki kesimli iki toplumlu federasyon hedefini zikretmeden, Kıbrıs sorununda mümkün olduğunca yakın bir zamanda kapsamlı ve kalıcı bir çözüme varılması için Kıbrıs sorununa ilişkin gayrı resmi beşli toplantıya katılacak tüm tarafları görüşlerde esnek ve uzlaşıcı tavır sergilemeye çağırdı. Raab, “Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olmak için rolümüzü eksiksiz oynayacağız” dedi. Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile düzenlediği basın toplantısı sırasında Dominic Raab, İngiltere’nin, garantör bir ülke ve Güvenlik Konseyi’nin Daimî Üyesi olarak sorunları çözmek istediğini belirtti. Raab “Adanın tüm hükümranlığındaki Kıbrıs halkının dostuyuz. Kıbrıs’ın bölünmüşlüğünün sona ermesini istiyoruz. Tüm tarafların Genel Sekreterin gözetimindeki 5+1 müzakerelerde ortaya çıkacak fırsatı değerlendirmesi gerekir. Çözümün başarısızlığa uğraması kimsenin çıkarına değildir. Tarafları müzakerelere, esneklik ve uzlaşma konusunda irade ile gelmeye çağırıyorum. Kıbrıs sorununu çözmek ve adil ve kalıcı bir çözüme varmak için, Kıbrıs halkı ve BM ile çalışacağız. Kıbrıs halkının barış, güvenlik ve refah içinde yaşayabilmesi için” ifadelerini kullandı.

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