KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre: Daima Türk birliğinden yana olacağız

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Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Sömürge devletleri, Türk devlet ve toplulukları bir araya gelmesin diye uğraştı. Ama Allah’a şükür tefrikayı da yendik. Bugün Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu. Daima Türk birliğinden yana olacağız” dedi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde (NKÜ) düzenlenen ‘Milli Davamız Kıbrıs ve Mavi Vatan’ konulu konferansa katıldı. Konferansa Töre’nin yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, NKÜ Rektörü Mümin Şahin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Konferans öncesinde NKÜ Türk Müziği Topluluğu tarafından türküler seslendirildi. Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, Töre’ye Türk Milletine Hizmet Beratı takdim etti.

Konferansta Türk Birliği’nden yana olduklarını belirten Töre, “Sömürge devletleri, Türk devlet ve toplulukları bir araya gelmesin diye uğraştı. Ama Allah’a şükür tefrikayı da yendik. Bugün Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu. Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı sayesinde onun öncülüğünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de oraya gözlemci üye oldu. İnşallah bunun arkası gelecek. Bu tefrikayı yendikten sonra mutlaka daha büyük bir birliğe doğru gideceğiz. Ne dedi Şair Mehmet Akif Ersoy, ‘Tefrika girmezse bir millete düşman giremez. Toplu vurursa yürekler onu hiç kimse sindiremez, düşman sindiremez.’ Onun için daima Türk birliğinden yana olacağız. Türk birliği mutlaka kurulacak, Atatürk de bunu ifade etti. Bu gerçeği ifade etti” dedi.

Töre, konferansta KKTC’nin kuruluşunu ve bugüne kadar ülkede yaşananları anlattı. (DHA)

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