KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan şehitler için taziye mesajı

Mahmut DOĞAN/Lefkoşa,(DHA)- Bitlis Tatvan kırsalında meydana gelen ve 9 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar taziye mesajı yayınladı.

Türkiye’yi yasa boğan Bitlis Tatvan kırsalında meydana gelen ve 9 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan taziye mesajı geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yayınladığı taziye mesajında, “Türkiye’de Bingöl’den Tatvan’a gitmekte olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin de yaralandığını büyük ve derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yaralı askerlerimize acil şifalar dilerken, şehit düşen askerlerimize rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı dilerim” ifadelerine yer verdi.