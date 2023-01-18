KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’ni ziyaret etti

- Reklam -

ANKARA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı’nı ziyaret ederek tank atış alanında faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Birliklerimizin tertip ve düzeninden dolayı komutanları tebrik eden Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Mehmetçiklerimizle yemek yiyerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Ada’daki varlığından duydukları memnuniyeti ifade eden bir konuşma yaptı” denildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -