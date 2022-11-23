KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Barış Harekatı’nı hiç kimse basit bir harekat olarak görmesin (2)

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ADININ VERİLDİĞİ PARK İLE ŞEHİTLER ANITININ AÇILIŞINI YAPTI

Diyarbakır’da çeşitli temaslarını sürdüren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bağlar ilçesinde isminin verildiği ‘KKTC Ersin Tatar’ parkı ve Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit olan Diyarbakırlı şehitler ile gaziler anısına Şehitler Anıtı’nın açılışını yaptı. İlçenin Bağcılar Mahallesi’nde yapılan parkın açılışına Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve vatandaşlar katıldı.

‘HAVA HAREKATI TÜRKİYE’NİN ANSIZIN NELER YAPABİLECEĞİNİN BİR İFADESİYDİ’

Açılışta konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Diyarbakır ve KKTC üniversitelerinde okuyan öğrencilerin hem gezi hem de turizm faaliyetlerinde olduğunu söyledi. Tatar, “Gerek turizm faaliyetlerinde gerekse ticarette farklı etkinliklerde aramızdaki temasların ve bağların giderek güçlenmesi bizleri daha da yakınlaştıracaktır. Kıbrıs Barış Anıtı da ilelebet Kıbrıs Barış Harekatı’nın ne kadar anlamlı ne önemli olduğunu gösteriyor. 20 Temmuz 1974’te Mehmetçiğin adaya çıkması ve mücahitlerle buluşmasıyla oradaki zaferimizle Doğu Akdeniz’deki çok değerli ‘Mavi Vatanın’ adı haklarımızı ve çıkarlarımızı koruması bakımından da ne kadar isabetli, ne kadar önemli bir harekat olduğunu gösteriyor. Ben Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçiklerimize bu harekatlardan dolayı gerçekten milletimiz ve halkımızın güvenliği için fedakarlık yapanlara teşekkür ederim. Kıbrıs halkından hep dualarında onların yanında olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Geçen gün de yapılan harekatında bütün dünyanın gözü önünde Türkiye’nin ansızın neler yapabileceğinin bir ifadesiydi. Dolayısıyla terör örgütünün İstiklal caddesindeki saldırıların ve çirkinliklerin bizim tarafımızdan da lanetlendiğini buradan belirmek istiyorum.” dedi. (DHA)

Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)

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