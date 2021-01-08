KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: İki devletli çözümü konuşacaksak masaya oturacağım

Mahmut DOĞAN/LEFKOŞA, (DHA) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs müzakerelerinin, Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesine sıcak bakmadıklarını ifade ederek,” Müzakerelerde iki devletli çözümü konuşacaksak masaya oturacağım. Aksi olursa müzakerelere katılmayacağım” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs İlim Üniversitesi ziyaretinde Kıbrıs müzakereleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tatar, Kıbrıs müzakerelerinin, Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesine sıcak bakmadıklarını dile getirerek, “Müzakerelerde iki devletli çözümü konuşacaksak masaya oturacağım. Aksi olursa müzakerelere katılmayacağım” diye konuştu. Kıbrıs İlim Üniversitesi’ni ziyaret eden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Selman Arslanbaş, KİÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ata Atun, KİÜ akademik kadrosu ve öğrenciler tarafından karşılandı.

“TÜRKİYE İLE HEMFİKİRİZ”

Tatar, Kıbrıs’ta artık yeni bir dönemin başladığına dikkat çekerek, “Crans Montana sürecini yaşayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres. Dolayısıyla artık egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan ve iş birliği içinde olan iki devletin müzakere süreci önemli olacak. Müzakerelerde iki devletli çözümü konuşacaksak masaya oturacağım. Aksi olursa müzakerelere katılmayacağım” dedi ve konuda Türkiye Cumhuriyeti ile hemfikir olduklarını kaydederek, “El ele, kol kola birlikte dayanışma içinde hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı. Öte yandan, KİÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Selman Arslanbaş da bir toplumun siyasi ve ekonomik yönden kalkınmasında en önemli rolün eğitim olduğunu vurgulayan Arslanbaş “KİÜ olarak geleceğe kaliteli ve bilinçli nesil yetiştirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz” dedi.

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