CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP olarak Kıbrıs davasına en başından beridir sahip çıkan bir parti olduklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, günü birlik bir ziyaret için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geldi. Ada’ya yaptığı ziyarette ilk olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşen Kılıçdaroğlu, Ada’da yaşanan sel felaketinde yaşanan ölümler için Kıbrıs Türk halkına baş sağlığı dileklerini iletti.

Ada’da verilen mücadelenin destekçisi olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Ülkenin zengin bir üniversite kapasitesi var. Bu çok güzel. Yabancı öğrenciler ülkelerine gittiklerinde, burayı tanıtacaktır” dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı da, Kıbrıslı Rumların çözüm konusundaki ‘uyuşmaz’ tavrına işaret etti.

