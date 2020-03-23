Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar’ın yeni mezun doktor kızı Cansu Ayten Tatar, koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası gönüllü olarak Hacettepe Hastanesi’nde çalışıyor.

Cansu Ayten Tatar’ın Ankara’da Hacettepe Hastanesi’nde görev yaptığını, ablası Canev Tatar sosyal medyadan duyurdu. Sosyal medya paylaşımı yapan Canev Tatar, “Benim canım kız kardeşim Cansu Ayten Tatar, şu an karantina hastanesi olan Hacettepe Hastanesi’nin acil bölümünde stajyer doktor olarak çalışıyor. Kız kardeşim korona teşhisi konulan hastalara ve tüm insanlığa hizmet etmektedir” dedi.