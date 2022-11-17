KKTC 39. YILI KUTLU OLSUN

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Kıbrıs Barış Harekâtı, 20 Temmuz 1974 yılında dönemin Başbakanı Bülent Ecevit önderliğinde başlatılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK); Rumların, Kıbrıslı Türklere karşı uyguladıkları zulüm ve baskıyı bitirmek ve bölgede barışı sağlamak için düzenlenen bir barış harekâtı olarak tarihte yerini almıştır.

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Kıbrıs Barış Harekâtı, TSK’ye bağlı birliklerin Lefkoşa-Hamitköy-Gönyeli ve Pınarbaşı bölgelerine hava indirme, Yavuz Plajı’na denizden çıkarma yapmasıyla 20 Temmuz’da başladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin çağrısı üzerine Türkiye, 22 Temmuz saat 17.00’den itibaren harekata son verdi.

Harekâtın parolası ise “Ayşe tatile çıksın” olarak belirlendi. Ayşe, Cenevre konferansına katılan dönemin Dışişleri Bakanı Prof.Dr.Turan Güneş’in kızının adıydı.

15 Kasım 1983 tarihinde KKTC ilân edildi. Sayın Rauf Denktaş tarafından açıklanan bu gurur ve mutluluk verici karar KKTC Cumhuriyet meclisinde oy birliği ile ayakta alkışlarla kabul edildi.

Bu tarihi kararla kurulan KKTC’nin 39. Yılını heyecan ve gururla kutlarken, Tarihin altın sayfalarında yerlerini alan Millî Kahramanlar Sayın Bülent Ecevit’i,Sayın Dr.Fazıl Küçük’ü ve Sayın Rauf Denktaş’ı ve şehitlerimizi rahmet,minnet ve şükranla anıyoruz. Yaşayan gazilerimize en iyi dileklerle uzun ömürler diliyoruz.

Özümsenen tarih bilgisi toplumsal bilinci canlı ve heyecanlı tutar.