KızlarSoruyor’un ‘Yılın En’leri Anketleri’nin sonuçlarını açıkladı  

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Soru cevap platformu KızlarSoruyor, 7’ncisini gerçekleştirdiği Yılın En’leri Anketleri’nin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Netflix ‘yılın en iyi platformu’ seçilirken, ‘yılın en iyi dizisi’ de Kaçış oldu. Merve Boluğur ise ‘yılın en iyi Instagram fenomeni’ kategorisinde birinci olurken Tarkan’ın Geççek şarkısı da müziğin en’leri listesinde zirveye yerleşti.

Katılımcıların toplam 10 dalda oy kullandığı anketlerde Disney, Amazon Prime, Exxen, BluTV, BeIN CONNECT ve Gain’in aday olduğu Yılın En İyi Platformu kategorisinde yüzde 49’luk oy oranıyla Netflix birinci seçildi. Çevrim içi platformların ve televizyon kanallarının baz alındığı yılın en iyi dizisi kategorisinde ise Kaçış dizisi yüzde 65’lik oyla zirveye yerleşti. Bunu yüzde 10 ile Yalı Çapkını, yüzde 9 ile Tozluyaka ve yüzde 8 ile Duy Beni takip etti.

‘YILIN EN İYİ KADIN VE ERKEK OYUNCUSU’ CEMRE BAYSEL VE ENGİN AKYÜREK OLDU

Anketlerde, Kardeşlerim dizisinden Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran, yüzde 65’lik bir oy oranıyla 2022’nin En İyi Dizi Çifti seçildi. Yalı Çapkını dizisinin çifti Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir de ikinci sıraya yerleşti. Dizi ve film sektörünü mercek altına alan anketlerde oyların neredeyse yarısını (yüzde 49) alan Cemre Baysel ‘yılın en iyi kadın oyuncusu’, yüzde 48’lik oy oranına sahip olan Engin Akyürek ise ‘yılın en iyi erkek oyuncusu’ oldu. ‘Yılın en iyi çıkış yapan oyuncusu’ olarak da Su Burcu Yazgı Coşkun gösterildi.

MERVE BOLUĞUR ‘EN İYİ INSTAGRAM FENOMENİ’ SEÇİLDİ

Sosyal medya platformlarında ‘yılın en iyi ınstagram fenomeni’ Merve Boluğur olurken, ikinci ve üçüncü sıraya da Selin Ciğerci ve Gizem Hatipoğlu yerleşti. TikTok’un ‘en iyi fenomeni’ de oyların yüzde 62’sini toplayan Cellat oldu. Şahan Gökbakar ise ‘yılın en iyi twitter fenomeni’ seçilerek, Tarkan, Yıldız Tilbe ve Gökhan Özoğuz’u geride bıraktı. Anketlerin katılımcıları ‘dinlemekten bıkmıyorum’ diyerek Tarkan’ın Geççek şarkısını ‘yılın en iyi şarkısı’ kategorisinde birinci oldu. Geçtiğimiz yıl Türkçe rap alanında şarkılarıyla yankı uyandıran Sefo ve Capo’nun Isabelle eseri de ikinci seçildi.

BU YIL İLK KEZ ‘YILIN EN ÖNE ÇIKAN KADINI’ SEÇİLDİ

Platform, genç kadınların eğitim ve kariyer hayatında ihtiyaç duyduğu ilham, teşvik ve motivasyonun kaynağı olabilmek adına başlattığı, sosyal sorumluluk projesi ‘Kızlar Bir Adım Öne’yi de hayata geçirdi. Proje kapsamında Kızlar Bir Adım Öne ekibi, genç yaşında ulaştığı büyük başarı, çalışma disiplini ve azminden dolayı Aysu Türkoğlu’nu ‘yılın en öne çıkan kadını’ özel ödülüne layık gördü.