Kızını tüfekle vurup yaralayan baba tutuklandı

Özcan DURUSOY/BULDAN (Denizli), (DHA)- DENİZLİ’nin Buldan ilçesinde kızı Kadriye Esenay Akçaöz’ü (20) pompalı av tüfeğiyle vurarak yaralayan Alphan Akçaöz (52), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarına, Yeni Mahalle’de meydana geldi. Baba Alphan Akçaöz, kızı Kadriye Esenay Akçaöz’ü aralarında yaşanan tartışmanın ardından ruhsatsız pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Sırtına ve beline isabet eden saçmalarla yaralanan Akçaöz, acil sağlık ekipleri tarafından Buldan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kızını vuran baba Alphan Akçaöz ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren amatör kick boks sporcusu Akçaöz, hayati tehlikeyi atlattı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen baba Akçaöz ise sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

Baba Alphan Akçaöz’ün jandarmadaki ifadesinde, kızının birlikte yaşadığı sevgilisinin evine gittiği, kızından eve dönmesini istediğini ancak kızının “Baba ben seni sildim” dedikten sonra ateş ettiği iddia edildi.

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