Kızını teşvik etmek ve öğrencilerine örnek olmak için yüksek lisans yaptı

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA’da meslek lisesi öğretmeni Hasan Özbek (53), kızını teşvik için birlikte yüksek lisans sınavına girdi. Sınavı kazanarak makina mühendisliği bölümünde kızıyla birlikte yüksek lisans yapan Hasan Özbek, sunduğu projede 1800’lü yıllarda imal edilmiş motoru güneş enerjisiyle çalışır durumda tasarladı. Özbek, “Ben bir öğretmenim, birçok öğrenci mezun ediyorum. ‘Bu yaşta okuyor, yüksek lisans yapıyorum’ diyerek birçok öğrencime yol gösterdiğime inanıyorum, ki birçoğu da bu anlamda adım attı” dedi.

Manisa Yunusemre Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi makine öğretmeni Hasan Özbek, Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Bölümü mezunu kızı Tuba Özbek İnce’yi (29) teşvik etmek için, birlikte Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’na girmeye karar verdi. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine bölümü mezunu olan Hasan Özbek ve Tuğba Özbek, 2019 yılında birlikte başvuru yapıp hazırlandıkları sınavları geçerek Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi’nde yüksek lisans yapmaya hak kazandı. Özbek, aynı bölümde sürdürdükleri yüksek lisans programını bu yıl tamamlamayı hedefliyor.

‘KİTAPLARI ALDIK, BİRLİKTE HAZIRLANDIK’

Hasan Özbek, kızını teşvik etmek ve öğrencilerine örnek olmak amacıyla yüksek lisans programına başvurduğunu söyledi. Özbek, “Kızımı teşvik ederken nazlanıyordu, ‘Gel birlikte sınava girelim’ diyordu. ‘Sen yaparsın’ diyerek ısrarcı olunca, onu teşvik için birlikte hazırlanma koşuluyla kabul ettim. Kitapları aldık, birlikte hazırlandık. Birlikte sınava ve mülakata girdik, başarılı olunca da yine birlikte eğitime başladık” dedi.

Eğitimde yaş sınırının olmadığını ortaya koyduğunu belirten Özbek, şöyle devam etti:

“Şu an emekliliğim geldi. Emekli olup köyümde yaşamımı sürdürebilirdim. Buradaki amacım kızımı teşvik etmek ve gençlere örnek olabilmekti. Ben bir öğretmenim, birçok öğrencim var. Onları da bu şekilde teşvik ediyorum. ‘Bu yaşta okuyor, yüksek lisans yapıyorum’, diyerek birçok öğrencime yol gösterdiğime inanıyorum, ki birçoğu bu anlamda adım attı. Bu amaçlarla başladığım yüksek lisans serüveninde sona geldik, kızımla beraber inşallah bu sene mezun olacağız.”

GELİŞTİRDİĞİ MOTORU ÖĞRENCİLERİN KULLANIMINA SUNACAK

Hasan Özbek, yüksek lisansın tez aşamasında proje olarak, 1800’lü yıllarda İskoç rahip Robert Stirling tarafından imal edilen, daha sonra fosil yakıtlı motorların geliştirilmesiyle atıl duruma düşen motoru ele aldığını belirterek, “Bu motorda, güneş enerjisinden faydalanarak elektrik üretmeyi hedefliyorum. Tasarımı bana ait, patentini alacağım. Motoru hem üniversite hem de okulumdaki öğrencilerimin kullanımına sunacağım. Pandemi döneminde işlerin ilerleyişi biraz aksadı ama son aşamasına geldik. Şu an test çalışmalarını sürdürüyoruz” diye konuştu.

‘BABAMLA OKUMAK ÇOK GÜZEL’

Tuba Özbek İnce ise, “Yüksek lisans yapmak istiyordum fakat kendime hep bir destek, bir arkadaş ve bir dürtücü kuvvet arıyordum. Babama söyledim; ‘Benimle birlikte gelir misin? Birlikte çalışabilir miyiz? Yol arkadaşı olur musun? ‘diye. Birlikte bu serüvene başladık, derslerimizi verdik. Her ne kadar araya pandemi süreci girmiş olsa da başarıyla ilerledik. Ben ona, o bana tezlerimizde yardımcı oluyoruz. Bana katkısı çok büyük. Babamla okumak çok güzel. Herkes duyduğunda çok şaşırıyor. Hoşlarına da gidiyor. ‘Bu yaşta baba- kız okula geliyorsunuz, keşke benim babam da gelse’ diyenler, özenenler de çok var” dedi.

