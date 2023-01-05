Kızıltepe’de ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 8 tutuklama

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KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’nda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8’i tutuklandı.

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’ kapsamında, 28 Aralık’ta düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2’si adli kontrolle olmak üzere diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. (DHA)

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