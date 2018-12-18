Yenimahalle Belediyesi, 9’uncu Şefika Kutluer Festivali kapsamında birbirinden değerli uluslararası sanatçıları ağırlamaya devam ediyor.

Festival çerçevesinde Kızılderili Lakota Kabilesi’nin kültürel elçisi olan hikâye anlatıcısı, çember dansçısı, flüt çalan oyuncu Kevin Locke ve dansçıları Amerika Birleşik Devletleri Güney Dakota’daki Standing Rock Reservation’dan Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’ne geldi.

Konser öncesi “Göbeklitepe” anlatıldı

“Kızılderili Mistik Müzik ve Dans Gösterisi” adlı etkinlik öncesi, dünya arkeolojik tarih anlayışını değiştiren son yılların en önemli bulgusu “Göbeklitepe” hakkında Gazete Yazarı ve Şamanizm Araştırmacısı Arkeolog Sergen Çirkin, sunum yaptı.

Sunumunda Dünya’nın bilinen en eski anıt tapınakları: Göbeklitepe’den bahseden Sergen Çirkin, “Bu gizemli yapılar kimler tarafından ve nasıl inşa edildi? Ne amaçla kullanıldı? Tapınakların başka merkezlerde kardeşleri var mı? gibi sorularla katılımcıları aydınlattı.