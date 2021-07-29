Kızılcahamam’da iki katlı ev mahkemeden satılacak

Kızılcahamam Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından açık artırma ilanı ile Kızılcahamam’da bulunan iki katlı ev satışa sunuldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.
Adı geçen evin, Ankara İl, Kızılcahamam İlçe, 1467 Parsel, AKDOĞAN Mahalle, Köy İçi Mevkiinde olduğu belirtilirken satışı için 1. Satış Günü 6 Eylül 2021’de , 2. Satış Günü ise 1 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirileceği duyuruldu.
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