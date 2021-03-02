Kızılay’ın ‘İyi ki varsın kan dostum’ kampanyasına kan ve kök hücre bağışı

İZMİR, (DHA) –Türk Kızılay’ın ‘İyi ki varsın kan dostum’ kampanyasına katılan tekstil çalışanları kan ve kök hücre bağışında bulundu. Akar Tekstil, Türk Kızılay işbirliğiyle birlikte kan bağışı kampanyası gerçekleştirdiğini açıkladı. İşbirliği kapsamında Akar Tekstil, Türk Kızılay’ın “İyi Ki Varsın Kan Dostum” kampanyasına katılarak kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Akar Tekstil, Türk Kızılay işbirliğiyle birlikte kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Akar Tekstil, Türk Kızılay’ın “İyi Ki Varsın Kan Dostum” kampanyasına katılarak kan ve kök hücre bağışında bulundu. Kovid-19 pandemisi koşullarına uygun bir şekilde düzenlenen etkinliğe, fabrika çalışanlarının yanı sıra; paydaş kurumların çalışanları ve temsilcileri de destek verdi. Sağlık durumu kan vermeye elverişli olan çalışanlar, Türk Kızılay’ın mobil bağış aracında, ilgili kontrol ve bilgilendirmelerin ardından kan ve kök hücre bağışında bulundu.

“İLGİ HER GEÇEN YIL ARTIYOR”

Akar Tekstil çalışanları olarak toplum sağlığı ve sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ettiklerini açıklayan Akar Tekstil Sürdürülebilirlik Müdürü Begüm Yağcı, Türk Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına Akar Tekstil İzmir fabrikası olarak, her yıl düzenli olarak katılım gösterdiklerini söyledi. Akar Tekstil çalışanlarının kampanyaya olan ilgilerinin her geçen yıl arttığını kaydeden Begüm Yağcı, bundan sonrası için Türk Kızılay ile yılda 3 defa kan bağışı kampanyası düzenleyeceklerini; kampanyaya, Akar Tekstil Manisa Kula ve Mardin Savur fabrikalarını da dâhil ederek desteklerini artıracaklarını sözlerine ekledi.

“TÜM VATANDAŞLARI KAN BAĞIŞINDA BULUNMAYA DAVET EDİYORUM”

Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Sorumlusu Selen Dağlı, kan bağışında bulunan Akar Tekstil çalışanlarına ve tüm İzmirliler’e teşekkür etti. Kovid-19 pandemisi dolayısıyla kan bağışlarının azaldığını ve İzmir’in günlük ihtiyacının altında kan bağışı yapıldığı bilgisini veren Selen Dağlı, sağlık durumu elverişli olan tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Türk Kızılay doktorlarından Emrah Oğuz ise kan vermenin önemine dikkat çekti. Dr. Oğuz; “1 ünite kan ile 3 kişiye hayat verebiliyoruz. Vatandaşlarımız pandemi nedeniyle kan vermeye çekinmesinler. Türk Kızılay olarak, pandemiye uygun koşullarda, sağlıklı bir ortamda kan bağışı yapılabilmesi için tüm tedbirlerimizi alıyoruz” dedi. Sağlık durumu elverişli olan herkesi kan bağışına davet eden Dr. Oğuz, “Kişi, Kovid-19 atlatmış olsa bile, iyileştikten bir ay sonra kan bağışında bulunabiliyor” diye konuştu.