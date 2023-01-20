Kızılay’dan ulusal kan bağışı çağrısı

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İSTANBUL, (DHA)- Ulusal Kan Bağışı programını yürüten Kızılay, Kovid-19 pandemisinin ardından yeni salgın influenza ve gribin kan stoklarını olumsuz etkilediğini belirtti. Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu aktaran Kızılay, ülke çapında ulusal kan bağışı seferberliği başlatarak, topluma “Kan Dostumuz Olun, Bu Kış Da Umut Olun” çağrısında bulundu.

Türkiye son üç yıldır ilk kez bu kışı koronavirüs pandemisi olmadan geçiriyor ancak grip vakalarında önceki yıllara göre belirgin bir artış yaşanması da kan bağışı sayılarında gerilemeye neden oldu. Kızılay, soğuk havalar ve yaklaşan ramazan ayı öncesinde kan stoklarını artırmak için çağrıda bulundu.

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“KAN DOSTUMUZ OLUN, BU KIŞ DA UMUT OLUN”

Ülke genelinde olağan şartlarda günlük 9 ila 10 bin ünite arası kan bağışı toplanırken, yaşanan grip salgını ve soğuk havaların etkisiyle bu oran düşüş gösterebiliyor. Kızılay, “Kan Dostumuz Olun, Bu Kış Da Umut Olun” sloganı ile “Sen de kan bağışla; 3 kalp sayende atsın, bağışınla yaşasın” kampanyası başlatarak vatandaşları sürekli kan bağışı yapmaya davet etti.

DÜZENLİ KAN BAĞIŞÇISI DÜŞÜK SAYIDA

Ülke genelinde 300’den fazla mobil ve sabit ekip, yaklaşık 4 bin personel ile kan bağış çalışmalarını yürüten Kızılay, 2022 yılında 2.809.763 ünite kanı 2.248.402 bağışçıdan aldı.

1 Ocak-18 Ocak tarihleri arasında ülke genelinde yaklaşık 140 bin ünite kan bağışı yapılırken bu bağışların yaklaşık yüzde 50’sini 26-45 yaş aralığındaki bireyler oluşturuyor. En çok kan bağışı yapan yaş grubu ise 20 yaşındakiler. Kadın kan bağışçısı sayısı tüm bağışçıların yüzde 14’ü seviyesinde bulunurken en çok kan bağışı lise mezunlarından geldi. Onu sırasıyla lisans, ilkokul, ortaokul ve ön lisans mezunları takip ediyor. Kızılay’ın bu 2023 yılındaki kan bağışı hedefi ise 3.040.000 ünite. Kızılay, bağışlanan her kan için üç fidan dikecek.

RANDEVUYLA KAN BAĞIŞI KOLAYLIĞI

Kızılay sadece, kendisini sağlıklı ve iyi hisseden, kan bağışı uygunluk şartlarını karşılayan kişilerden bağış kabul ediyor. Kan bağışlamak isteyen vatandaşlar, Kızılay’ın sitesinden ve 168 numaralı çağrı merkezinden ve mobil kan bağışı uygulamasından yakınındaki kan merkezini öğrenebilecekleri gibi kendilerine uygun tarih ve saat dilimini seçerek randevu da oluşturabiliyor.