AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Memleketin darbe gündemi yok. Sizin 'seçilmiş hükümet’e karşı iflah olmaz darbecilik gündeminiz var. Sizi iflah olmaz hastalığınızla başbaşa bırakıp milletimiz için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.