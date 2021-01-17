Kızılay’dan, Bolu Dağı’nda sıcak ikram

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) – BOLU Dağı’nda etkili olan kar yağışı nedeniyle kar küreme ve yol açma çalışmasında görev alan karayolları ve polis ekipleri ile yolda bekleyen TIR ve kamyon sürücülerine Kızılay ekipleri çay, çorba ve kumanya ikramında bulundu.

Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi ekipleri, D-100 Karayolu’nun Bolu Dağı geçişinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bölgeye gitti. Kızılay ekipleri, yol açma ve kar küreme çalışmalarını sürdüren karayolları ile trafik ekipleri ve Bolu Dağı’nı çıkamayarak tesislerde beklemek zorunda kalan TIR ve kamyon şoförlerine çay, çorba ve kumanya ikramında bulundu.

Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi Müdürü İsmail Hakkı Duru, kar yağışının başlamasının ardından bölgede teyakkuzda olduklarını ifade ederek, “Bolu Dağı geçişinde akşam etkisini gösteren kar yağışı sebebi ile yolda kısmi tıkanmalar meydana geldiği haberi üzerine Bolu Dağı’na hareket ettik. Yolda kalan sürücülerimize ve bölgede çalışan emniyet ve karayolları ekiplerine çay, çorba ve kumanya ikramlarımıza başladık. Vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat hizmet etmeye çalışıyoruz” dedi.

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