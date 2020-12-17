Kızılay’dan Azerbaycan ve Bosna Hersek’e 9 TIR insani yardım

Burçak BOZKUŞ – Buğra BENLİOĞLU / İSTANBUL (DHA) – TÜRK Kızılayı, İstanbul’dan Azerbaycan ve Bosna Hersek’e toplam 9 TIR yardım gönderdi. Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Azerbaycan’a gönderilen TIR sayısı 26’ya ulaştı. Şimdiye kadar gönderilen yardım malzemelerinin maddi değeri 7.5 milyon lirayı aştı. Bugün de 9 TIR’ımız yola çıkıyor” dedi.

“9 TIR İNSANİ YARDIM MALZEMEMİZ YOLA ÇIKIYOR”

Kişisel koruyucu ekipman, kışlık kıyafet, hijyen malzemeleri, ilaç, tekerlekli sandalye, oyuncak ve tıbbi malzemeleri yüklü 7 TIR Azerbaycan’a, ihtiyaç sahipleri ile göçmen ve mültecilere dağıtılmak üzere battaniye, hijyen malzemesi ve kışlık giyim yüklü 2 TIR Bosna Hersek’e doğru yola çıktı. Toplamda 9 TIR insani yardım malzemesi ihtiyaç sahipleri için Tuzla’da bulunan Türk Kızılay Marmara Bölge Afet Yönetim Merkezi’nden hareket etti. Azerbaycan ve Bosna Hersek’e doğru yola çıkacak insani yardım TIR’ları öncesi konuşma yapan Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Bugün İstanbul’dan 2 farklı gönül coğrafyamıza 2 iyilik konvoyu uğurluyoruz. Birisi doğuya, Kafkaslara, can Azerbaycan’a diğeri Balkanlara, can Bosna Hersek’e, Saraybosna’ya 9 TIR insani yardım malzememiz yola çıkıyor. Bu malzemeler içerisinde gıda, ev eşyası, barınma malzemeleri, kovid nedeniyle kişisel koruyucu ekipmanlar, kışlık kıyafetler, hijyen malzemeleri, ilaç, tekerlekli sandalye ve oyuncak malzemeleri yüklü 7 TIR Azerbaycan’a gönderiliyor. Bosna Hersek’te bulunan ihtiyaç sahipleri ile bu ağır kış şartlarından etkilenmiş olan göçmen ve mültecilere gönderilmek üzere de battaniye, hijyen malzemesi, kışlık giyim yüklü 2 TIR Bosna’ya doğru biraz sonra yola çıkacak” ifadelerini kullandı.

“DİĞER KONVOYLARIMIZ İÇİN BAĞIŞÇILARIMIZIN DESTEKLERİNİ BEKLİYORUZ”

Azerbaycan’a toplamda 26 TIR yardım gönderildiğini belirten Kınık, “Şimdiye kadar Azerbaycan’a 26 TIR insani yardım malzemesi gönderildi ve yaklaşık 7,5 milyon liralık değerli bağışçılarımızın katkılarıyla insani yardım malzemesi Azerbaycan’a Karabağ’a ulaşmış oluyor. Bu gönderilen yardım malzemeleri ile 125 bin ihtiyaç sahibi insana bu anlamda destek vermiş oluyoruz. Daha önceki yardımlarımızda da ağırlıklı olarak çadır, battaniye, mutfak seti ve yatak gibi evlerini terk eden insanlara destek malzemeleri göndermiştik. Ateşkesin sağlanmasından sonra da hızlıca kışlık giysileri, evleri yıkıldığı için o kardeşlerimize 2’nci bir konvoy olarak göndermiştik. 3’üncü sevkiyatta da yine benzer giysi ve eşyaları, insani yardım malzemeleri bu anlamda gönderiliyor. Bu 9 TIRlık konvoyumuzun sağ ve sağlıklı olarak sağ salimen Azerbaycan ve Bosna Hersek’e ulaşmasını temenni ediyorum. Dualarla kendilerini yolcu ediyoruz. Arkasından gelecek olan diğer konvoylarımız için de değerli bağışçılarımızın desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.

“KIZILAY’A MİNNETTARLIĞIMI BİLDİRMEK İSTİYORUM”

Azerbaycan – Türkiye İş adamları Derneği Başkanı Cemal Yangın, “Bugün çok önemli. Bugüne kadar Kızılay’ ile iş adamları Birliklerinin çeşitli defalarda yardımlaşmaları olmuştu. Ancak bugünkünün çok önemi var çünkü can Azerbaycan için bugün 9 TIR yola çıktı. İş adamları derneğimizle Kızılay’ın yaptığı bu büyük buluşma desteğine, Kızılay’a minnettarlığımı bildirmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Bunun daha da yayılması için gayret göstermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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