Kızılay’a yardım yağıyor, gelen notlar duygulandırıyor

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, 114 kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinin ardından depremzedeler için yurdun dört bir yanından yardım yağmaya başladı. Kızılay’ın, İzmir’deki Bölge Lojistik Merkezi’nin kapasitesi gelen yardımları kaldırmayınca, bağışlar Gaziemir’deki fuar alanında toplanmaya başlandı. Bireysel olarak yapılan yardımlara yazılan notlar ise, Kızılay personelinin ve gönüllülerinin motivasyon kaynağı oldu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan hemşireden, Eskişehir’deki Nazende bebeğe kadar birçok kişi, Kızılay’a yardım gönderdi.

Ege Denizi’nde, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6’lık depremin ardından depremzedeler için Türkiye’nin dört bir yanından hem bireysel hem de kurumsal yardımlar gelmeye devam ediyor. Bölgede çalışmalarını sürdüren Kızılay İzmir Bölge Lojistik Merkezi’nin kapasitesi gelen yardımları kaldırmayınca, bağışlar Gaziemir’deki yeni fuar alanında alınmaya başlandı.

12 BİN METREKARELİK ALAN YETMEDİ

Türk Kızılay Lojistik Yönetim Direktörü Mehmet Mülayim, yardımların beklentilerin çok üzerinde olduğunu belirterek, “Burası bizim geçici olarak açtığımız lojistik merkezimiz. Normalde bizim İzmir’de bölge lojistik merkezimiz bulunuyor ama oranın kapasitesi gelen bağışları karşılayamadığı için geçici olarak burayı kullanıyoruz. Burası başta 12 bin metrekareydi, ancak 14-15 bin metrekareye kadar çıkmış durumda. Hem bireysel hem de kurumsal yardımlar gelmeye devam ediyor. Şu anda gıda malzemesi, giyim ve battaniye bağışları ağırlıklı olarak geliyor. Gelen her malzemeyi hem bağışçının hem de bağışı teslim alan ekip arkadaşımızın bilgilerinin olduğu tutanaklarla teslim alıyoruz. Depremzede bebekler için de çok bağış geliyor. Genelde kapalı paketler halinde geliyor ama açık paketlerde gelenlerin çoğunun oyuncak olduğunu görüyoruz. Ben Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki çadır kentteydim. Orada ihtiyaç sahibi bir teyze bizim Ankara’dan geldiğimizi öğrenince bana sarılıp hüngür hüngür ağlamaya başladı, bu bizleri çok duygulandırdı” dedi.

ÇOCUKLAR BİZİ ÇOK AĞLATTI, ONLARIN MUTLULUĞU İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Gelen yardımların türlerine göre tasnif edilip kolilenmesini ise Kızılay gönüllüleri yapıyor. Gönüllülerden Beyza Özel (20), “Ben aslında izciyim, aynı zamanda Kızılay gönüllüsüyüm. Burada böyle bir faaliyet olduğunu öğrenince hemen koşa koşa geldim. Paketlemelere yardım ediyorum. İlk günlerde çok üzüntülüydüm ama sonra burada bir şeyler yapmaya başlayınca kendimi iyi hissetmeye başladım. Özellikle çocukları düşünüp burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dört gündür buradayım, aslında yorgunum ama çocukları düşününce bunu hissetmiyorum. Beni çok ağlattılar ama şimdi onların mutluluğu için çalışıyorum” dedi.

Gönüllü çalışan Bensu Dinler, (17) ise şöyle konuştu:

“Çok üzüldüm. Ben ve ailem depremden zarar görmesek de doğduğum, yaşadığım şehrin insanları zarar gördü. Bu durum beni çok üzdü ve ben de yardım etmek istedim. Buraya gelen yardımları, gıda malzemelerini, battaniyeleri, hijyen malzemeleri tek tek ayırıp koliliyoruz. Bir şeyler yapıyor olmak iyi geliyor” dedi.

YAZILAN NOTLAR MOTİVASYON KAYNAĞI OLDU

Yapılan bireysel yardımların üzerlerine yazılan notlar ise hem Kızılay personelinin hem de gönüllülerinin motivasyon kaynağı oldu. Edirne Tıp Fakültesi’nden Sevgi Hemşire, “Şu anda orada olmayı, enkaz altında kalan canlara can olmayı, yardım etmeyi, o meslektaşlarım gibi enkaz altındaki yavruların elini sıkmayı o kadar çok isterdim ki. Canla başla çalışan kişileri görünce, televizyonun karşısında her seferinde ağlıyorum” dedi.

NAZENDE BEBEK BATTANİYE, OYUNCAK VE KIYAFETLERİNİ PAYLAŞTI

Eskişehir’den gelen bir notta ise şunlar yazıyor:

“Öncelikle hepinize geçmiş olsun. Elimizden geldiğince sizlerle bu koliyi paylaştık. Nazende bebek, kardeşleriyle battaniye, oyuncak ve kıyafetlerini paylaştı. Kardeşleri ısındıkça o daha mutlu olacak, dualarımız sizinle”

