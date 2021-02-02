Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın Somali ziyareti

İSTANBUL, (DHA) – Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Somali’ye giderek, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Daha önce destekledikleri, El-Beşir Kör ve Sağırlar Okulu’nu da ziyaret eden Dr. Kınık, tüm eğitim ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyledi. Ziyaret sırasında görme engelli Muhammed Nur Ali’nin okuduğu Kuran-ı Kerim ise hayranlık uyandırdı.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Somali ziyaretini tamamlayıp, Türkiye’ye döndü. Kızılay’ın Somali Delegasyonunu ziyaret eden ve çalışmalar hakkında bilgi alan Dr. Kınık, her gün 3 bin kişi için yemek üreten aşevinde ise o günün yemeğinin hazırlanmasına destek oldu.

Aşevinin Türkiye’deki hayırseverlerin destekleri ile her gün 3 bin kişi için yemek çıkardığını aktaran Dr. Kınık, “Burada günlük 3 bin kişiye yemek çıkıyor. Bugünkü menümüzde etli pilavımız var. Safranlı, karanfilli pilavımız. Üzerine sotelenmiş sebzelerimiz bulunuyor. Yemekler, ağırlıklı olarak yetimhanelere, hastanelere, okullara ve buradaki iç göçmen kamplarına gönderiliyor. Hayırseverlerimizin desteğiyle yemeklerimizi çıkartıyoruz. Somali’de gerçekten açlık, kıtlık, yoksulluk devam ediyor. Devlet düzeni tekrar normale dönünceye, insanlar onurlu bir şekilde hayatlarını kazanıp idame ettirebilecekleri döneme kadar destek olmak durumundayız” diye konuştu.

GÖRME ENGELLİ ÇOCUKTAN KURAN-I KERİM TİLAVETİ

İnceleme gezisini El Beşir Kör ve Sağırlar Okulunda sürdüren Dr. Kerem Kınık, okulun yemek ihtiyacının Kızılay tarafından karşılandığını hatırlatarak, bundan sonra eğitimle ilgili tüm ihtiyaçların karşılanması talimatını verdi. Okuldaki çocuklara “Sizin methinizi çok duyduk, sizi çok iyi tanıyoruz. Sizin ne kadar akıllı ne kadar zeki ve çalışkan olduğunuzu hep duyduk. El Beşir’in ismi sadece Türkiye’de değil, Türkiye dışında da çok biliniyor artık. Türkiye’deki destekçilerimiz, size destek veren bağış yapan bağışçılarımız size çok selam söylediler” diye konuştu. Okul ziyareti sırasında Kiril Alfabesi ile yazılmış Kuran-ı Kerim’den bölümler okuyan 16 yaşındaki görme engelli Muhammed Nur Ali ise hayranlık uyandırdı.

SOMALİ’DEKİ SOSYAL YARDIM AĞI GENİŞLİYOR

Çocukların eşit koşullara sahip olabilmeleri adına çeşitli projeler yürüttüklerini belirten Genel Başkan Kınık, Kızılay’ın bizzat desteklediği El Beşir Kör ve Sağırlar Okulu’nu ziyaret ederek görme ve işitme engelli çocuklar ve gençlerle bir araya geldi ve okulda eğitim alan çocukların ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını dinledi. Yalnızca yurt içinde değil yurt dışında da farklı noktalarda kurduğu aşevleriyle yardıma muhtaç kişilerin günlük beslenme ihtiyacını karşılayan Kızılay, sosyal yardım ağını her geçen gün genişletiyor. Somali’nin başkenti Mogadişu’da Kızılay’ın açmış olduğu ve günlük 3 bin yetim ile ihtiyaç sahibine beslenme desteği veren aşevini ziyaret eden Genel Başkan Kınık, yetimlerin yüzünde sıcak bir tebessüm oluşturdu.

SOMALİLİ KADIN MAHKUMLAR KIZILAY İLE MESLEK SAHİBİ OLUYOR

Mogadişu Merkez Cezaevi’nde tutuklu bulunan kadınlar için dikiş atölyelerinin devam ettirilmesine yönelik Somali Adalet Bakanlığı ile iş birliği protokolünün altına imza atan Kızılay, protokolle cezaevindeki mahkumların sosyal hayata katılımlarının arttırılmasını hedefliyor.

“KARDEŞİN KARDEŞE YAPTIĞI İYİLİĞİN TEŞEKKÜRÜ OLMAZ”

İki günlük Somali ziyaretini, Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde konuşmacı olarak katıldığı “2011 Doğu Afrika Krizi ve Yardımların Somali Cephesi” konulu konferansla tamamlayan Genel Başkan Kınık, “Bizim bilinen ilişki tarihimiz 600 yılı aşkın. Bu topraklarda özgür yaşanılması için elimizden gelen ne varsa yapmaya gayret ediyoruz. Kardeşin kardeşe yaptığı iyiliğin teşekkürü olmaz. Somali de bunlardan bir tanesi. Somali’ye sadece 2011 yılında Türkiye’den 200 milyon dolar değerinde yardım geldi. O günden beri 2-3 milyar doları aşan yardımlar bu topraklara ulaştı. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.