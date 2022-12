Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali Ödülleri sahiplerini buldu

- Reklam -

Türk Kızılay çatısı altında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle düzenlenen 5’inci Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerine takdim edildi. En İyi Film Ödülü; Şilili Yönetmen Katerina Harder’in Çöl Işıkları ile Kasım Ördek’in Birlikte, Yalnız filmlerine verildi.

Festivalde bu yıl ilk kez verilen Kızılay İnsani Bakış Ödülü; İranlı Perwiz Rostemi’nin Zagros’un 7 Senfonisi filmine verildi. Festivalin Onur Ödülleri; sinemanın duayenlerinden Ayla Algan’a ve Türk sinemasının yıldız oyuncusu Yusuf Sezgin’e verildi. ‘Dostluk’ kavramını, sinema yoluyla yeniden okumak, düşünmek ve hayatımızdaki yansımalarını çoğaltmak niyetiyle yola çıkan Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali’nde ödüller Atlas 1948 Sineması’nda düzenlenen tören ile sahiplerine takdim edildi. Ödül töreni, Kırşehir’den gelen 3 Alp grubunun konseriyle açıldı. Açılış konuşmasını yapan Festival Başkanı Faysal Soysal, “5. kez düzenlediğimiz festivalimizde bu yıl da bizleri yalnız bırakmadığınız için, teşrifleriniz için teşekkür ederiz. Bir hayale inanmak, bunun rüyasını görmek ve bunu bir sanat formunda gelecek nesillere bırakmak, insanın yaptığı en ulvi işlerinden biri. Sanatçılarımız olmasa nasıl bir hayat yaşardık? Ne kadar yavan, kurak ve anlamsız bir yere sürüklenirdik. Dünya çatışmalar, kapitalizm ve birbirini tanımama üzerine ve yok etme üzerine şekillenmiş. Müthiş bir hırs ve yarış var. Fakirin, mazlumun ve yardıma muhtaç olanların tutunacak bir dalı yok. Sanatçılar bunların dertlerini, dünyasını evrensel sanat formlarıyla bizlere sunuyorlar. Bu yıl dünyanın 48 ülkesinden 522 film aldık. Bir şeyleri düzeltme ve anlamlandırma, empati kurarak ötekini tanıma üzerine filmlerini bize gönderdiler. Hepsine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bunlardan 48 film ve 16 belgeseli sizlere ulaştırmaya çalıştık. Festival kapsamında kısa film atölyesi ve Fono Film desteğiyle post prodüksiyon atölyesi yapıldı. Ayrıca önemli panellerde kıymetli konuklarımız Ercan Kesal, Adnan Özer gibi sanatçılarımızı misafir ettik. Açılışta Atalay Taşdiken’in Ah Yalan Dünyada belgesinin gösterimiyle dostluğu ve Neşet Ertaş’ı konuştuk. Bunların arkasında büyük bir ekip ve altı aylık bir emek var. Destek verenlere çok teşekkür ederiz. Bu festivalde filmleriyle olan, sinema dostluğunu pekiştiren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

KEREM KINIK: EN ÇOK DOSTLUĞUN KONUŞULMASINI İSTİYORUZ

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise “Dostluk kazansın diye başladığımız bu sanat yolculuğunda dostlar kazanarak, dostluğun mecrasını genişleterek devam ediyoruz. 5.’ncisini birlikte yapıyoruz. Biz en çok dostluğa muhtacız, en çok dostluğun konuşulmasını istiyoruz. Bu yüzden Kızılay hilali burada, bu festival içinde yer alıyor. Bugün silah zoruyla, evini, ülkesini terk etmiş, 100 milyon insan dost arıyor. Ekonomik sebeplerle ülkesini terk etmiş 280 milyon göçmen dost arıyor. Gözünü göç yolculuklarında veya çadırlarda açan bebekler dost arıyor. Her akşam başını yastığa aç olarak koyan 1 milyar insan, okula gidemeyen 200 milyon çocuk dost arıyor. Kölelik bitmiş olsa da parayla alınıp satılan 25 milyon insan dost arıyor. Bugün dostluğa, insanın dayanışmasına her günden fazla ihtiyacımız var. Bugün ülkemizde milyonlara kucak açmışsak, insani misafirperverlik devam edebiliyorsa bu toprakların dostluğa bakışı ve Neşet Babanın “gonul” genişliğinden kaynaklanıyor. Sanatın penceresi çok daha etkili ve gerçek. Bizim açımızdan da insanı haklarıyla onurunu korumaya çalışan, ihtiyacını gidermeye çalışan kurumlar açısından çok büyük bir araç. Bundan dolayı buradayız. Bunun için tüm sanatçılarımıza, destek veren tüm kurum ve kuruluşlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

DEMİRCAN: FİLMLER KÜLTÜR MİRASIMIZIN TAŞIYICISI

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da “İlk görevimiz somut mirasımız diğeri de somut olmayan mirasımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak. Bunları yaparken kitaplar, tiyatro, opera ama en çok sinema yardımcı. Çünkü büyük bir emekle çekim yaparak milyonlarca milyarlarca insana taşıma konusunda bize büyük fırsat veriyor. Türk kültürü yaptığı eserlerle dünyanın dört bir tarafından izleniyor, takip ediliyor hatta birçok kişi Türkçe öğreniyor. Yapılan tüm filmler, kısa olsun uzun olsun hepsi bizim kültürümüzün somut mirasının, somut olmayan mirasının bir taşıyıcısı. Bu çerçeveden bakıldığında sinema sektörünün tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.

“BU TOPLUMUN VİCDANINI, BÜTÜN DÜNYAYA TAŞIYAN BAYRAĞIMIZ KIZILAY’IMIZDIR”

Medeniyet ve kültürün insanlığa iyilik mi yoksa düşmanlık mı getirdiği konusunun geldiğimiz nokta olduğunu ifade eden Demircan, “Yunus Emre’nin hepimizin bildiği bir dörtlüğü var. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. İlim kendin bilmektir. Kendin nedir? Vicdanımız, kalbimizden gelen sesimiz, ruhumuzdan getirdiğimiz insanlık duygumuz. Anadolu kültürü insanın kalbinin sesini dinlemeyi, vicdanın sesini dinlemeyi ona öğretir. Sen kendin bilmezsin bu nice okumaktır? Kalbinin sesini, vicdanının sesini dinlemeyi öğrenemediysen, bu dostluktur, bu iyiliktir, kardeşliktir, o zaman okuduğun ilimlerin hiç anlamı yoktur. Bu toplumun vicdanını, kalbinin sesini taşıyan bütün dünyaya taşıyan bir bayrağımız varsa o da Kızılay’ımızdır. Film festivalini yaparken başına boşuna dostluk konulmadı. Dostluk, vicdanın sesini dinleme bizim öz kültürümüzün ta kendisidir. Kızılay’ımızın bir yandan tüm dünyaya yardım yaparken öte yandan dostluğun bayrağını sallamayı ve onu da film festivaliyle taçlandırmayı ihmal etmemesi ayrıca takdire şayandır, alkışı hak etmektedir. Bu sene Neşet Ertaş anısına yapılıyor. Neşet Ertaş ne diyor? Engel girmesin araya, dost merhem olsun yaraya. Dost için geldik dünyaya. Dost ile sohbet edelim. Dost için geldik buraya. Dost ile sohbet edelim” diyerek sözlerine son verdi.

ONUR ÖDÜLLERİ AYLA ALGAN VE YUSUF SEZGİN’E VERİLDİ

Festivalin Onur Ödülleri; sinemanın duayenlerinden Ayla Algan’a ve Türk sinemasının yıldız oyuncusu Yusuf Sezgin’e verildi. Rahatsızlığı nedeniyle geceye katılamayan Ayla Algan yerine ödülü Festival Sanat Yönetmeni Lütfi Şen’in elinden Sevinç Özer aldı. Yusuf Sezgin onur ödülünü, Jüri üyesi Murat Tırpan’ın elinden aldı.

NEŞET ERTAŞ DOSTLUK ÖDÜLÜ, DEMİR ÖZCAN’A VERİLDİ

Bu yılki festivalin anısına düzenlendiği Neşet Ertaş’ın ailesinden gelen mesaj, Jüri Üyesi Atalay Taşdiken tarafından iletildi. Neşet Ertaş Dostluk Ödülü, Demir Özcan’ın İstanbul İstanbul filmine verildi. Festivalin Fono Film Post Prodüksiyon ödülü, Emre Sefer’in Babamın Öldüğü Gün filmine verildi.

KIZILAY İNSANİ BAKIŞ ÖDÜLÜ İRANLI PERWİZ ROSTEMİ’NİN

Festivalde bu yıl ilk kez verilen Kızılay İnsani Bakış Ödülü; İranlı Perwiz Rostemi’nin Zagros’un 7 Senfonisi (Seven Symphonies of Zagros) filmine Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık tarafından takdim edildi.

‘EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ’NÜ TÜRK VE ŞİLİLİ YÖNETMENLER PAYLAŞTI

Festivalin “Panorama” ve “40 Yıllık Hatır” seçkilerinde 10 ülkeden 14 kısa film yarıştı.

Mansiyon Ödülü, Agnieszka Nowosielska’nın İfade (Vraj) filmine verildi. Özel Jüri Ödülü, Valentina Casadei’nin Eylül Sonu (End of September) filmine verildi. En İyi Film Ödülü, Jüri Başkanı Ebru Ceylan tarafından açıklandı. Ödül; Şilili Yönetmen Katerina Harder’in Çöl Işıkları ile Kasım Ördek’in Birlikte, Yalnız filmlerine verildi. En İyi Film Ödülü, Kasım Ördek’e Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan tarafından takdim edildi. Şilili Yönetmen Katerina Harder, gönderdiği video mesaj ile teşekkür etti. Ödülünü Zeynep Esra Kaya; Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’tan aldı.

Türk Kızılay çatısı altında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle düzenlenen festivalin ana sponsorluğunu Halk Bank üstlendi. Beyoğlu Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesi’nin de büyük destek sağladığı festivalin global iletişim ortaklığını Anadolu Ajansı üstlendi. Festival kapsamında 22- 25 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da beş ayrı mekânda 27 ülkeden 48 kısa film ve 16 belgeselin gösterimi gerçekleştirildi.

Ayrıca, Fono Film, Türk Medya, Sinefesto, TSA, İnterpress, Artizan Sanat ve Filmarası gibi birçok sinema ve medya kuruluşu da festivalin destekçileri arasında yer aldı.

