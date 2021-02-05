Kızılay afet beslenme kapasitesini güçlendiriyor

İSTANBUL, (DHA)- Kızılay, ana faaliyetlerinin başında gelen afete müdahale kapsamında yıl içinde meydana gelebilecek afetlerden etkilenenler için beslenme kapasitesini arttırdığını duyurdu. Afet müdahale filosuna 11 ikram aracı daha katan Kızılay, mevcut 427 bin 600 kişilik afet beslenme gücüne 13 bin 200 kişilik kapasite daha ekledi.

Kızılay, insan kaynağı ile malzeme kapasitesini de mağdur vatandaş bırakmamak adına arttırmaya devam ettiğini açıkladı. Ülke genelinde 427 bin 600 kişilik afet beslenmesi kapasitesi bulunan Kızılay, araç filosuna 11 yeni ikram aracı daha kattı. Hazırlanan 11 ikram aracı, hizmet sunmaya başlayacakları Kırklareli, İstanbul (2), Düzce, İzmir, Adana, Elazığ, Erzurum, Muş ve Ankara (2) Kızılay Afet Müdahale Merkezleri’ne gönderildi. Afet ve acil durumlar sonrasında bölgeye hızla hareket edebilecek ve her biri 1.200 kişiye destek olabilecek şekilde tasarlanan ikram araçlarıyla öğünde 13 bin 200 kişilik ek kapasite oluşturuldu.

24 SAAT HİZMET VEREBİLECEK

Araçları uğurlayan Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, “Afetlerde Beslenme Platformu’nun ana sorumlusu olarak afet hallerinde kullanmak üzere 11 tane yeni ikram aracımızı görevlendiriyoruz. Bu araçlarımız her hangi bir afet, toplumsal bir olay olduğunda vatandaşlarımızın ilk ihtiyaçlarını karşılayacak. Her bir aracımız 1200 kişilik ikram kapasitesine sahip, böylelikle ikram kapasitemize 13 bin 200 kişi daha arttırmış olduk. Bu ay sonunda da inşallah 26 tane daha ikram aracımızı ülkemizin dört bir yanına göndereceğiz” dedi.

Kızılay Afet Müdahale Merkezleri’ne gönderilen ikram araçları afet bölgesinde 7 gün 24 saat çalışma yapabilecek kapasiteyle tasarlandı. İkram araçlarıyla sürekli beslenme hizmeti sağlayabilen Kızılay, 2021 yılı sonuna kadar toplam beslenme kapasitesini 613 bin 300 kişi rakamına ulaştırmayı planlıyor.