Kızılay, 42 bin hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

Şifanur SANSAR- Celal ATALAY/ ANKARA, (DHA)- TÜRK Kızılay ve Et ve Süt Kurumu organizasyonu kapsamında, bu yıl bağışçılar tarafından vekalet edilen 42 bin hisse kurbanlık et, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Türk Kızılay Genel Başkan Vekili Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, vekaletle kesilen kurbanların konserve haline getirildiği Et ve Süt Kurumu Sincan Kombinası’ndaki tesiste, basın mensuplarına bilgi verdi. Fatma Meriç Yılmaz, kurban konservelerinin daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak adına büyük imkan sağladığını söyleyerek, “Bu süreci et ve süt kurumumuzla birlikte yönetiyoruz. Hijyenik modern tesislerde yapılan bir uygulama. Bu sene de ülke içinde 42 bin hisse keseceğiz. 6 bin büyükbaş hayvanın 8 ayrı ilde kesimi gerçekleşecek. Daha sonra 4 farklı şehirde parçalama işlemleri yapılacak. Sakarya’da paketlemeye gidecek. Kesimler veteriner hekim kontrolünde, noter huzurunda, din görevlileri eşliğinde kameraya çekilerek yapılıyor sonrasında et ve kemiklerin birbirinden ayrılması işlemi uygulanıyor. Bu ayrım sırasında etlerin bir kısmı kıyma bir kısmı da parça et olmak üzere ayrılıyor. Kaynama kazanlarında bir ön haşlama, kutulara doldurma işlemi gerçekleşiyor. Her biri 800 gramlık paketlerle standart şekilde ayarlanıyor. Bir pakette yüzde 70 et, yüzde 20 et suyu ve yüzde 10 yağ olmak üzere standart şekilde hazırlanıyor. Kapaklar kapatıldıktan sonra yüksek ısıda stabilize ediliyor. Bu işlem konservelerin 2,5 sene raf ömrüne sahip olmasını sağlıyor. Sene boyunca afet durumunda veya ihtiyaç sahiplerine ulaşmamızı sağlıyor” diye konuştu.

Kızılay Genel Başkan Vekili Yılmaz, 1,5 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini kaydederek, “Bağış yapmanın yolları çeşitli. Vatandaşlarımız web sitesinden, internet bankacılığından, uygulama üzerinden 168 numaralı hattan veya şubelerimizden vekaletini verip bağış yapabilirler. Yurt içi kurban bedelimiz 2 bin 475 lira olarak açıklandı. Kızılay olarak bu süreci önemli bir sorunluluk olarak görüyoruz” dedi.

ALTAN: KISA ZAMANDA VEKALET İŞLEMLERİNİ SONLANDIRACAĞIZ

Kızılay Genel Müdürü Altan ise kurban etlerinin yıl içinde dağıtılacağını belirterek, “Konservelerimizi aşevlerinde ihtiyaç sahiplerine veya afet durumlarında vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Geçmiş 2 yılda bu süreci işlettik. Kimse istemez; ama afetler mutlaka oluyor. Biz de hazırlıklı ve tedbirli olarak kurban konservelerini kullanacağız. Son 9 güne girdik. Bağışçılarımız, vekaletlerini tahminimiz üzerinde hızlı bir şekilde yaptı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Kısa zaman sonra vekalet işlemlerini sonlandıracağız” diye konuştu.

KAYHAN: ÇİFTLİKTEN SOFRAYA SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Kayhan da Kızılay ile 2007 yılından bu yana yaptıkları protokol gereği kurban hizmetlerinde aktif rol aldıklarını söyleyip, “Bizim hizmetimiz çiftlikten başlıyor. 2 ay öncesinden kendi çiftçilerimizin yetiştirdiği hayvanları sağlık kontrollerinden geçirerek satın alıyoruz. Sisteme kayıt ettiriyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın belirlediği kurban vasfını taşıması gereken hayvanları seçiyoruz. Bunları Kızılay için çiftlikteki sürecini yönetiyoruz. Kesimhane boyutunda tamamen teknik şartlara ve İslami usullere uygun dini kesimler yapılıyor. Kızılay’ın istediği standartlarda ambalajlama yapıyoruz. Taze et ve konserve halinde paketleme yapıyoruz. Çiftlikten sofraya kadar süreci takip ediyoruz” dedi. (DHA)

