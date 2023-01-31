Kızıl Yıldız – VakıfBank: 0-3

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İSTANBUL,(DHA)-
SALON: Ustanova Sportski Centar
HAKEMLER: Roy Bensimon, Tudor Pop
CRVENA ZVEZDA BEOGRAD: Jelena Stojic 9, Katerina Canak 2, Ana Yilian Cleger Abel 11, Ana Zivojinovic 8, Isidora Rodic 3, Aleksandra Cirovic 2, Sanja Durdevic (L), Tara Taubner 6, Bozica Markovic 1
VAKIFBANK: Kübra Akman 2, Cansu Özbay, Kara Bajema 10, Chiaka Ogbogu 13, Paola Egonu 9, Derya Cebecioğlu 11, Aylin Acar (L), Buket Gülübay 2, Aleksia Karutasu 8, Bahar Akbay 4
SETLER: 23-25, 18-25, 18-25
SÜRE: (26′, 23′, 25′)
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CEV Şampiyonlar Ligi’nin 5’inci haftasında VakıfBank deplasmanda Kızıl Yıldız’ı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla 4’üncü galibiyeti alan sarı-siyahlılar, son maçlar öncesinde gruptaki liderliğini korudu.
FOTOĞRAFLI
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