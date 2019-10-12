Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat
Oğuz, Gazi Üniversitesi TUSAŞ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu’nun
yeni akademik yıl açılış törenine katıldı. Başkan Oğuz cep
telefonunu verdiği öğrencilere, “İlçemize hoş...
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde torna ustası milli güreşçi Barış Aslancan (40), 13 Ekim’de Gürcistan'da düzenlenecek Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'na atölyesindeki 100 ile 150 kiloluk demir parçalarla hazırlandı.
http://ajans.dha.com.tr/images/videos/2019_10/2019_10_12/2449029/mardin-havan_saldirisinda_sehit_olan_mehmet_sirin_nusaybin_de_topraga_verildi-1.mp4
Havan saldırısında Şehit olan Mehmet Şirin Nusaybin'de toprağa verildi!
http://ajans.dha.com.tr/images/videos/2019_10/2019_10_12/2449035/mardin-havan_saldirisinda_sehit_olan_mehmet_sirin_nusaybin_de_topraga_verildi-2.mp4
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat
Oğuz, Gazi Üniversitesi TUSAŞ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu’nun
yeni akademik yıl açılış törenine katıldı. Başkan Oğuz cep
telefonunu verdiği öğrencilere, “İlçemize hoş...