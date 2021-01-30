Kızı ve damadı markete gitti, çıkan yangında yatalak kadın can verdi/ Ek fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler Kızı ve damadı markete gitti, çıkan yangında yatalak kadın can verdi/ Ek...
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