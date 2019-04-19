7.5 C
Ankara
19 Nisan 2019
Ana Sayfa Yazarlar Kızgın demir nasıl soğur?
Yazarlar

Kızgın demir nasıl soğur?

Nuri Kayış Nuri Kayış

-

2
0

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim dönemindeki gerilimlerin son bulması gerektiğini belirterek, “Şimdi kızgın demiri soğutma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi yeniden perçinleme dönemidir” dedi.

Çok doğru bir değerlendirme. Peki, bu nasıl olacak, “kızgın demir” nasıl soğuyacak? İşte, benim önerilerim:
1- İktidarın, demokratik teamüllerden bir an bile uzaklaşmaması, centilmenliği elden hiç bırakmaması gerekir.
2- İktidarın, eleştirilere karşı daha hoşgörülü olması, bunları hakaret olarak algılamaması gerekir.
3- İktidarın, kuvvetler ayrılığına, yani yasama, yürütme ve yargının ayrı ayrı bağımsız kuvvetler olduğuna içtenlikle inanması, yürütmeyi diğerlerine hükmeden bir konuma getirmemesi gerekir.
4- İktidarın, içerde olduğu gibi dış politikada da kavgadan, gerilimden uzak bir anlayışa yönelmesi, ülkeyi maceralara sürükleyecek adımlar atmamaya özen göstermesi gerekir.
5- İktidarın, enflasyonu önleyecek, işsizliği azaltacak, kısaca ekonomiyi rayına oturtacak hamleler yapması, özellikle tarım ve hayvancılık politikalarını yeniden gözden geçirmesi, kırsal kesimden büyük kentlere göçü durduracak önlemler alması gerekir.
6- İktidarın, halktan kopmaması, lüks ve şatafat içinde yaşıyormuş görüntüsü vermemesi gerekir.
7- İktidarın, daha şeffaf bir yönetim tarzına yönelmesi, harcadığı her kuruşun hesabını vatandaşa vermesi gerekir.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikBu tatili hak ettik
Nuri Kayış
Nuri Kayışhttps://sonsoz.com.tr
Gazeteciliğe 1977 Son Havadis gazetesinde başladı, Hür Anadolu, Başkent, Ulus, Günaydın ve Sabah gazetelerinde çalıştı. RTUK Başkanlığı yapan yazarımızın 14 adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

RELATED ARTICLES

Yazarlar

Bu tatili hak ettik

İsmet Hazardağlı -
Ramazan Bayram tatilinin dokuz güne yayılmasını çok ama çok fazla hak ettik. Toplum olarak o kadar çok çalıştık ki hani bir hafta...
Devamını Oku
Yazarlar

Türkiye ittifakını iktidar yapmalı

Orhan Uğuroğlu -
Yerel seçim öncesi, “İllet, Zillet, Terörist, hapse gireceksiniz” gibi hakaret ve tehditler yapan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’u...
Devamını Oku
Yazarlar

Yıldırım: Kaybettik – İmamoğlu: Hayırlısı

Orhan Uğuroğlu -
8.Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın dört eğilimi Anavatan partisinde buluşturma hedefini hatırlarsınız. Vefatının 26. Yılı için anıt başında düzenlenen anma töreninde Özal’ın...
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz!

Yeni açıklanan rakamlara göre, Game of Thrones’un birinci bölümü ilk 24 saat içinde yasa dışı yollarla 55 milyon kez izlendi.

Game of Thrones hayranları büyük bir siber riskle karşı karşıya

Editör -
Yeni açıklanan rakamlara göre, Game of Thrones’un birinci bölümü ilk 24 saat içinde yasa dışı yollarla 55 milyon kez izlendi.
ABD’nin New York şehrinde gerçekleşen olayda, bir adam iki bidon benzin ile St.Partick Katedrali’ne girmeye çalıştı.

New York’ta katedrale benzinle girmeye çalıştı

Mısır’da Kefr Şeyh kentinde bir yolcu treni raydan çıktı, 30 kişi yaralandı.

Mısır’da yolcu treni raydan çıktı: 30 yaralı

Kumaştan Hayaller

Öğrenciler kanser tedavisi gören çocuklar için el ele verdi

SONSÖZ ÖZEL HABER VE RÖPÖRTAJLAR

ASMMMO Başkanı Ali Şahin’den önemli uyarı ekonomiye odaklanmalıyız

Öne Çıkan Mehmet Akgün -
Ekonomik koşulların tüm topluma zarar verdiğini belirten Ankara Serbest Muhasebeci ve Malı Müşavirler Odası (ASMMMO) Başkanı Ali Şahin, "Gerekli önlemler alınmazsa uzun vadede ülke olarak büyük bir sıkıntı yaşayacağız"
Öz Taşıma İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Öz Taşıma İş Sendikasından Mansur Yavaş’a Tam Destek

Özel Haber Mehmet Akgün -
Öz Taşıma İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.
Açılış konuşmasında söz alan TBD Başkanı Aktepe yerli ve milli destekli dönüşümün şart olduğunu ifade etti.

Yerli ve Milli Destekli Dijital Dönüşüm Şart

Öne Çıkan Mehmet Akgün -
Açılış konuşmasında söz alan TBD Başkanı Aktepe yerli ve milli destekli dönüşümün şart olduğunu ifade etti.

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71