Kızgın demir nasıl soğur?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim dönemindeki gerilimlerin son bulması gerektiğini belirterek, “Şimdi kızgın demiri soğutma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi yeniden perçinleme dönemidir” dedi.

Çok doğru bir değerlendirme. Peki, bu nasıl olacak, “kızgın demir” nasıl soğuyacak? İşte, benim önerilerim:

1- İktidarın, demokratik teamüllerden bir an bile uzaklaşmaması, centilmenliği elden hiç bırakmaması gerekir.

2- İktidarın, eleştirilere karşı daha hoşgörülü olması, bunları hakaret olarak algılamaması gerekir.

3- İktidarın, kuvvetler ayrılığına, yani yasama, yürütme ve yargının ayrı ayrı bağımsız kuvvetler olduğuna içtenlikle inanması, yürütmeyi diğerlerine hükmeden bir konuma getirmemesi gerekir.

4- İktidarın, içerde olduğu gibi dış politikada da kavgadan, gerilimden uzak bir anlayışa yönelmesi, ülkeyi maceralara sürükleyecek adımlar atmamaya özen göstermesi gerekir.

5- İktidarın, enflasyonu önleyecek, işsizliği azaltacak, kısaca ekonomiyi rayına oturtacak hamleler yapması, özellikle tarım ve hayvancılık politikalarını yeniden gözden geçirmesi, kırsal kesimden büyük kentlere göçü durduracak önlemler alması gerekir.

6- İktidarın, halktan kopmaması, lüks ve şatafat içinde yaşıyormuş görüntüsü vermemesi gerekir.

7- İktidarın, daha şeffaf bir yönetim tarzına yönelmesi, harcadığı her kuruşun hesabını vatandaşa vermesi gerekir.