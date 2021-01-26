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Kız arkadaşını darbedip sosyal medyada paylaşan genç gözaltına alındı

İzmit’te bir parkta kız arkadaşını darbedip, o anların görüntülerini sosyal medyadan paylaşan E.Ü. (17), polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

İzmit’te E.Ü., ismi öğrenilemeyen kendisi gibi 18 yaşından küçük kız arkadaşını, parkta hakaret edip, tokatladı. E.Ü. aldığı darbe ile banka düşen kız arkadaşını dövemeye etti. O anları bir arkadaşı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. E.Ü. görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.Ü.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Etiketler: İzmitKız arkadaşına darp
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