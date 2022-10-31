Kız arkadaşı Zeynep’i 37 bıçak darbesiyle öldüren boksör, cezaevinde intihar etti (2)

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CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Muğla’nın Menteşe ilçesinde kız arkadaşı Zeynep Şenpınar’ı (24) darbedip, 37 bıçak darbesiyle öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada verilen müebbet hapis cezası Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’nce onanan ve tutulduğu Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza infaz Kurumu’nda tek kaldığı hücrede kendisini asarak intihar eder boksör Selim Ahmet Kemaloğlu’nun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kemaloğlu’nun cenazesinin geç saatlerde hava yolu ile Muğla’ya götürüleceği öğrenildi. (DHA)

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)-

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