Ekonomi savaşları belki de en çok Türkiye’yi etkiledi. Türkiye Cumhuriyeti’ni ekonomik açıdan diz çöktürmeyi amaçlayan çok güçlü bir saldırıyı birlikte yaşadık.

İğneden ipliğe her şeyin fiyatı arttı. Bu saldırıları etkisiz kılmak için hükümet birçok önlem aldı. Durma noktasına gelen satışları arttırmak için ev kredilerinde faizi 0,98’e çekti. Mobilya ve beyaz eşyada KDV indirimi yaptı. Bunlar yapılması gereken işlemlerdi. Ancak…

Yıllardan beri gazetelerden %1 KDV alındığı halde kitaptan %8 KDV alınıyor. Bunun gerekçesini hiçbir zaman anlayabilmiş değilim. Gazete bir kültür hizmeti de kitap bir kültür hizmeti değil mi?



Mobilyada, beyaz eşyada ikinci defa KDV indirimi yapılarak satışların canlandırılmasına çalışılıyor. Peki kitap satışları çok mu iyi durumda? Geçen yıl 3.000 adet satılan bir kitap, bu yıl 1.000 adet bile satılamıyorsa, durup düşünmek gerekir. Kitap satılmıyor… Çünkü vatandaşın alım gücü azaldı. Kitap satılmıyor… Çünkü kağıt fiyatları $ bağlı olarak aşırı şekilde arttı. Sonuç olarak kitapta etiket fiyatı 20 TL’den 30- 35 TL’ye çıktı. Zaten az olan kitap okuma oranı daha da düştü. Yayınevleri borçlarını ödeyemez oldular. Bir kısmı kapandı. Bir kısmı kapanmak üzere.

Kitap dünyası beyaz eşya kadar, mobilya kadar önem arz etmiyor mu? Onların korunmasına gerek duyulmuyor mu? Bina yapımı ve mobilya üretimini desteklemek hükümet yetkilileri için yeterli mi?

Yoksa kültürel kalkınmanın hiç mi önemi yok?

Türkiye’de yayınevleri ciddi bir darboğaza girmiş durumda. Bu noktada devletin desteğine ihtiyaç duyuyorlar. Bu destek de çok fazla bir şey değil. Sadece ve sadece gazeteler için yapılan KDV indiriminin kitap için de uygulanmasıdır.

Kitap’ta KDV oranının %1’e indirilmesi için bütün akademisyenlerden ve kitap dostlarından destek bekliyoruz. Bütün medya organlarını ve bütün akademisyenleri, bütün aydınları destek vermeye çağırıyoruz.

SONSÖZ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Orhan Uğuroğlu’na da gösterdiği hassasiyet için teşekkür ediyoruz.

ÖZÜN ÖZÜ: Kitapta KDV %1 olmalıdır.