KİTAPLARIN SESİ OLUN! 

- Reklam -



Çankaya Belediyesinin görme engelli vatandaşların kitaplara erişimi için hizmet verdiği Sesli Kütüphane, okuyuculardan destek bekliyor. Sesli Kütüphane’ye destek vermek isteyenler, deneme kaydı için 0312 431 13 25 no’lu telefondan randevu alarak Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi’ne başvurabilirler.

Çankaya Belediyesinin görme engelli vatandaşların kitaplara erişimi için uyguladığı Sesli Kütüphane, gönüllü okuyucularını bekliyor. Gönüllü olarak kitap seslendirip görme engelli vatandaşlara katkı sunmak isteyenler, Çankaya Belediyesi Sesli Kütüphane’nin stüdyosundan hafta içi örnek kayıt için randevu alabilir veya cep telefonu ile okudukları 1 dakikalık deneme kaydını iletişim bilgileri ile birlikte e-posta adresine iletebilirler.

- Reklam -



Görme engelli vatandaşların kitaplarla buluşmasına destek vermek isteyenlerin okumaları uygun bulunduğu takdirde Sesli Kütüphane ailesine katılabilecekler. Kayıtları onaylananlardan Ankara’da ikamet eden okuyucular, Sesli Kütüphane kayıt stüdyosunda kitap okumaya devam ederek görme engelli vatandaşların kitapla buluşmasına katkı verebilecek. Sesli Kütüphane ayrıca kitap bağışı yapmak isteyenlere de açık. Kitap bağışı yapmak isteyenler, hafta içi mesai saatlerinde Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi numara 94’de bulunan adresine iletebilirler.



Başvurmak isteyen gönüllüler, kitaplarinsesiol@cankaya.bel.tr adresine iletişim bilgileri ile birlikte deneme kaydını gönderebilir veya 0312 431 13 25 numaralı telefondan stüdyo randevusu alabilirler.