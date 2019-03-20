Okunanlar ve izlenenler üzerinden kişisel tercihleri ortaya koyan bir profil oluşturma imkânı sunan RAF uygulaması iki yazılım mühendisliği son sınıf öğrencisi Mert Günay ve Atilla Özder tarafından hayata geçirildi.

App Store ve Google Play’den indirilebilen yeni mobil uygulama; kullanıcıların izlediklerini ve okuduklarını kayıt altına almalarını sağlıyor. Bununla beraber sosyalleşmeyi, keşfetmeyi ve güncel olanı takip edebilmeyi de mümkün kılıyor.

RAF uygulamasının yaratıcılarından yazılım son sınıf öğrencisi Mert Günay uygulamayı nasıl hayata geçirdikleriyle ilgili, “RAF uygulamasının fikri bir sosyal deney sonucu ortaya çıktı. Bir gün arkadaşım Yağmur Gamze Demirkaya’ya şu an telefonunda ne yapmak, nasıl bir uygulama kullanmak isterdin diye sordum ve aldığım cevap RAF’ı hayata geçirmemize sebep oldu. Biz insanları okuduklarından ve izlediklerinden tanımaya başlamanın mümkün olabileceğine inanıyoruz.” dedi.

Uygulamayla ilgili hedeflerini de açıklayan Günay, “İnsanların sürekli cevabını aradığı Hangi filmi izlesem? Ne okusam? Hangi diziye başlasam? gibi soruların cevaplarını, bu uygulama ile oluşturduğumuz kültürel sosyalleşme platformunda kolayca bulmalarını sağlıyoruz. Uzun vadede hedefimiz insanlara kitap, film veya diziler hakkında konuşurken ‘RAF’a baktın mı?’ dedirtebilmek.” dedi.



Söz konusu uygulama sayesinde kullanıcılar; film, dizi ve kitapları keşfediyor, içeriklerle ilgili yorum ve fikirlerini özgürce dile getirip tartışmaya katılabiliyor. Ayrıca farklı bakış açılarıyla tanışırken, kendini yansıtan bir profil de oluşturabiliyor.