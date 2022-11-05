Kissebükü Geç Antik Çağ Kenti’nde yeni buluntular ortaya çıkarıldı

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Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)- MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, birinci derece arkeolojik SİT alanında bulunan Kissebükü Geç Antik Çağ Kenti kazılarında, aralarında vaftizhane, kilise, kiliseye bitişik şapel ve hamam, konutlar, kule ve sarnıçların yer aldığı yeni buluntular ortaya çıkarıldı. Muğla Vali Yardımcısı ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı İsmail Soykan, antik kenti gezip, bilgi aldı.

Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı kararlı kazı statüsünde yer alan Bodrum’un Mazı bölgesindeki Kissebükü Geç Antik Çağ Kenti’nde, son 1 yıldır Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın desteği ile kazı çalışmaları devam ediyor. Kıyıdan 800 metre sahil şeridine sahip olan Kissebükü Geç Antik Çağ Kenti, 5’inci ve 7’nci yüzyıl Bizans dönemine ışık tutacak bilgiler bulundurması nedeniyle arkeolojik açıdan önem taşıyor. Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı şimdiye kadar yaklaşık 1 milyon liralık harcama bütçesi ile Kissebükü Geç Antik Çağ Kenti’ni kültür mirasına eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yürütülen Kissebükü Antik Çağ Kenti kazılarında aralarında vaftizhane, kilise, kiliseye bitişik şapel ve hamam, konutlar, kule ve sarnıçların yer aldığı yeni buluntular ortaya çıkarıldı.

Antik kenti gezip, incelemelerde bulunan Muğla Vali Yardımcısı ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı İsmail Soykan, kazı çalışmaları hakkında Kazı Başkanı Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan’dan bilgi aldı. (DHA)

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