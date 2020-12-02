Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) – KAYSERİ’nin Talas ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, 10 katlı apartmanın bodrumunda bulunan 8 kışlık otomobil lastiğini alırken, güvenlik kamerasına yansıdı.
Bahçelievler mahallesinde meydana gelen olayda yüzünde maske bulunan kapüşonlu kimliği belirsiz şüpheli, 10 katlı binanın bodrumunda bulunan 8 kışlık lastiği alarak kayıplara karıştı. Şüphelinin lastikleri alması güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Kışlık otomobil lastiği hırsızlığı kamerada
Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) – KAYSERİ’nin Talas ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, 10 katlı apartmanın bodrumunda bulunan 8 kışlık otomobil lastiğini alırken, güvenlik kamerasına yansıdı.