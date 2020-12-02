Kışlık otomobil lastiği hırsızlığı kamerada

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, koronavirüs vakalarındaki artışa rağmen cadde ve sokaklardaki insan yoğunluğu dikkat çekti. Çoğu kişinin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Sağlık...